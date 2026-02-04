"Неочікуваний поворот". Макрон запросив до своєї команди зірку соцмереж

Французький лідер Емманюель Макрон наважився запросити до своєї команди молоду студентку, яка завдяки нещодавньому відео з президентом Франції стала справжньою зіркою соцмереж.

Авантюрна витівка французької студентки вразила Макрона

Як вдалося дізнатися журналістам, дівчина мала амбітну мету — приєднатися до команди президнта республіки, попри свій молодий вік та брак досвіду.

Відомо, що наразі вона здобуває освіту у престижному закладі Sciences-po, однак не поспішає розкривати своє ім’я.

Студентка вирішила піти ва-банк та "підстерегла" Макрона у коридорі на полях Форуму миру у Парижі 29 жовтня.

Вона лаконічно розповіла французькому лідеру про свою мотивацію, а також віддала йому резюме.

Цей момент встигли зафіксувати на відео — ролик блискавично розлетівся інтернетом, а дівчина за лічені дні стала справжньою зірковою соцмереж.

Згодом стало відомо, що її авантюрна витівка настільки вразила Макрона, що він покликав її у свою команду, однак поки у форматі стажування.

Журналісти змогли дізнатися, що Єлисейський палац залучив студентку до роботи в економічному відділі.