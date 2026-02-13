Відправити війська в Україну зараз означало б ескалацію — Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації

Відправити війська в Україну зараз означало б ескалацію — Макрон

Макрон
Read in English

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправити війська в Україну зараз означало б ескалацію і втрату контролю над ситуацією.

Головні тези:

  • Відправка військ в Україну зараз може призвести до ескалації конфлікту, застерігає президент Франції.
  • Франція зволікає з відправленням військ до України через брак доказів компромісу з боку росіян у мирних переговорах.

Макрон пояснив зволікання Франції з відправленням військ до україни

Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Макрон наголосив, що не бачить жодних доказів і підтверджень того, що росіяни прагнуть досягти компромісу в рамках мирних переговорів.

Вони все ще бомблять, вони бомблять цивільних, вони зволікають, і те, що вони роблять досить жорстко, це те, що вони накопичують усі поступки, на які йдуть переговірники. Вони просто тягнуть час. Тому ми маємо організуватися, щоб протриматися і чинити опір.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

Сьогодні, якщо ми втрутимося, ми візьмемо на себе відповідальність за ескалацію.

Він додав також, що на сьогодні не буде консенсусу щодо відправки військ.

Я думаю, що ми будемо відповідальні за спровокування. Я думаю, що, ймовірно, втрата контролю над ситуацією. Для нас зараз важливо виконати пакет, за який ми проголосували.

Він наголосив на важливості спільного зі США сприйняття ситуації.

Тому я вважаю, що нашим головним пріоритетом у найближчі тижні має бути відновлення співпраці зі США. Щоб вони разом з нами оцінили той факт, що більше немає місця для короткострокових переговорів. І ввели додаткові санкції, додаткові заходи проти тіньового флоту та посилили тиск на російську економіку, щоб зупинити цю війну, але в набагато кращій ситуації.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон і Мерц закликають ЄС застосувати торгову "базуку" проти США
Мерц і Макрон
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Макрон оголосив про підготовку до розмови з Путіним
Макрон і Путін проведуть переговори тет-а-тет
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Неочікуваний поворот". Макрон запросив до своєї команди зірку соцмереж
Макрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?