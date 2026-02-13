Відправити війська в Україну зараз означало б ескалацію — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправити війська в Україну зараз означало б ескалацію і втрату контролю над ситуацією.
Головні тези:
- Відправка військ в Україну зараз може призвести до ескалації конфлікту, застерігає президент Франції.
- Франція зволікає з відправленням військ до України через брак доказів компромісу з боку росіян у мирних переговорах.
Макрон пояснив зволікання Франції з відправленням військ до україни
Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки.
Макрон наголосив, що не бачить жодних доказів і підтверджень того, що росіяни прагнуть досягти компромісу в рамках мирних переговорів.
Він додав також, що на сьогодні не буде консенсусу щодо відправки військ.
Я думаю, що ми будемо відповідальні за спровокування. Я думаю, що, ймовірно, втрата контролю над ситуацією. Для нас зараз важливо виконати пакет, за який ми проголосували.
Він наголосив на важливості спільного зі США сприйняття ситуації.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-