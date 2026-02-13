Відправити війська в Україну зараз означало б ескалацію — Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що відправити війська в Україну зараз означало б ескалацію і втрату контролю над ситуацією.

Макрон пояснив зволікання Франції з відправленням військ до україни

Про це він сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Макрон наголосив, що не бачить жодних доказів і підтверджень того, що росіяни прагнуть досягти компромісу в рамках мирних переговорів.

Вони все ще бомблять, вони бомблять цивільних, вони зволікають, і те, що вони роблять досить жорстко, це те, що вони накопичують усі поступки, на які йдуть переговірники. Вони просто тягнуть час. Тому ми маємо організуватися, щоб протриматися і чинити опір. Емманюель Макрон Президент Франції

Сьогодні, якщо ми втрутимося, ми візьмемо на себе відповідальність за ескалацію. Поширити

Він додав також, що на сьогодні не буде консенсусу щодо відправки військ.

Я думаю, що ми будемо відповідальні за спровокування. Я думаю, що, ймовірно, втрата контролю над ситуацією. Для нас зараз важливо виконати пакет, за який ми проголосували.

Він наголосив на важливості спільного зі США сприйняття ситуації.