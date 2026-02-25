Макрон готує рекордні постачання бомб AASM Hammer для ЗСУ

Французький лідер Емманюель Макрон пообіцяв Силам оборони Україні рекордні постачання керованих авіаційних бомб AASM Hammer. Наразі Київ та Париж активно працюють над реалізацією цього плану.
Головні тези:
- Україна та Франція активізували роботу над рекордним рівнем постачання керованих авіаційних бомб AASM Hammer для ЗСУ.
- Раніше країни уже підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва озброєння.
Україна отримає рекордну кількість бомб AASM Hammer
Як зазначають в Міноборони України, ці французькі авіабомби вже багато років поспіль допомагають ЗСУ успішно знищувати російські воєнні об’єкти.
Їх активно використовують для пусків з літаків Міг-29.
Що також важливо розуміти, AASM Hammer — комплект додаткового обладнання, що перетворює вільноспадні авіабомби на високоточні, керовані боєприпаси.
Насамперед йдеться про блок наведення і хвостовий модуль з оперенням та прискорювачем.
У Міноборони України звертають увагу на те, що наразі найпопулярніші комплекти AASM Hammer — для 250-кілограмової авіабомби Mk 82 та 1000-кілограмової Mk 84. Попри це, вказано, що існують комплекти й для інших бомб.
