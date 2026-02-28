Макрон инициировал заседание Совбеза ООН на фоне военной операции против Ирана
Макрон инициировал заседание Совбеза ООН на фоне военной операции против Ирана

Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана и сообщил, что инициирует заседание Совбеза ООН.

  • Макрон назвал начало войны между США, Израилем и Ираном опасной эскалацией и собирает заседание Совбеза ООН.
  • Иранский режим должен идти на переговоры для прекращения ядерной и баллистической программы, подчеркнул Макрон.

Макрон собирает заседание Совбеза ООН по Ирану

Об этом он заявил в своем X.

Макрон заявил, что начало войны между США, Израилем и Ираном создает тяжелые последствия для мира и международной безопасности.

Продолжающаяся эскалация представляет опасность для всех. Она должна остановиться. Иранский режим должен понять, что у него нет другого варианта, кроме как идти на добропорядочные переговоры, чтобы положить конец его ядерной и баллистической программе и дестабилизационной деятельности в регионе.

Он также подчеркнул, что иранцы должны иметь возможность свободно определять свое будущее.

Убийства, совершенные исламистским режимом, дискредитируют его и требуют придания голоса народу — чем быстрее, тем лучше.

Также он заявил, что Франция инициирует внеочередное заседание Совбеза ООН.

Великобритания заявила 28 февраля, что Ирану никогда нельзя разрешить разрабатывать ядерное оружие, и выразила готовность защищать свои интересы после ударов США и Израиля по Ирану.

