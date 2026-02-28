Макрон инициировал заседание Совбеза ООН на фоне военной операции против Ирана

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал опасной эскалацией начало войны США и Израиля против Ирана и сообщил, что инициирует заседание Совбеза ООН.
Макрон собирает заседание Совбеза ООН по Ирану
Об этом он заявил в своем X.
Макрон заявил, что начало войны между США, Израилем и Ираном создает тяжелые последствия для мира и международной безопасности.
Он также подчеркнул, что иранцы должны иметь возможность свободно определять свое будущее.
Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026
Dans ce moment décisif, toutes les mesures sont prises pour la sécurité du territoire national et celle de nos compatriotes…
Также он заявил, что Франция инициирует внеочередное заседание Совбеза ООН.
Великобритания заявила 28 февраля, что Ирану никогда нельзя разрешить разрабатывать ядерное оружие, и выразила готовность защищать свои интересы после ударов США и Израиля по Ирану.
