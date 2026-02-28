Макрон ініціював засідання Радбезу ООН на тлі військової операції проти Ірану

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН.

Макрон збирає засідання Радбезу ООН щодо Ірану

Про це він заявив у своєму X.

Макрон заявив, що початок війни між США, Ізраїлем та Іраном створює тяжкі наслідки для миру та міжнародної безпеки.

Триваюча ескалація становить небезпеку для всіх. Вона має зупинитися. Іранський режим має зрозуміти, що у нього немає іншого варіанту, крім як йти на доброчесні переговори, щоб покласти край його ядерній та балістичній програмі та дестабілізаційній діяльності у регіоні. Емманюель Макрон Президент Франції

Він також наголосив, що іранці повинні мати можливість вільно визначати своє майбутнє.

Вбивства, скоєні ісламістським режимом, дискредитують його і вимагають надання голосу народу – чим швидше, тим краще.

Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale.



Dans ce moment décisif, toutes les mesures sont prises pour la sécurité du territoire national et celle de nos compatriotes… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026

Також він заявив, що Франція ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН.