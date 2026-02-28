Макрон ініціював засідання Радбезу ООН на тлі військової операції проти Ірану
Категорія
Політика
Дата публікації

Макрон ініціював засідання Радбезу ООН на тлі військової операції проти Ірану

Emmanuel Macron
Макрон
Read in English

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН.

Головні тези:

  • Емманюель Макрон називає початок війни між США, Ізраїлем та Іраном небезпечною ескалацією та ініціює засідання Ради безпеки ООН.
  • Початок військової операції створює загрозу для миру та міжнародної безпеки, що вимагає негайних заходів для її запобігання.

Макрон збирає засідання Радбезу ООН щодо Ірану

Про це він заявив у своєму X.

Макрон заявив, що початок війни між США, Ізраїлем та Іраном створює тяжкі наслідки для миру та міжнародної безпеки.

Триваюча ескалація становить небезпеку для всіх. Вона має зупинитися. Іранський режим має зрозуміти, що у нього немає іншого варіанту, крім як йти на доброчесні переговори, щоб покласти край його ядерній та балістичній програмі та дестабілізаційній діяльності у регіоні.

Емманюель Макрон

Емманюель Макрон

Президент Франції

Він також наголосив, що іранці повинні мати можливість вільно визначати своє майбутнє.

Вбивства, скоєні ісламістським режимом, дискредитують його і вимагають надання голосу народу – чим швидше, тим краще.

Також він заявив, що Франція ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН.

Велика Британія заявила 28 лютого, що Ірану ніколи не можна дозволити розробляти ядерну зброю, і висловила готовність захищати свої інтереси після ударів США та Ізраїлю по Ірану.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обговорює терміни завдання нових ударів по Ірану — інсайдери
Трамп
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав ударів по Ірану та Лівану — фото і відео
Ізраїль атакує Іран та Ліван - що відомо
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Ізраїль завдав "дуже успішних" ударів по лідерах Ірану
Ізраїль налаштований знищити всіх ватажків іранського режиму

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?