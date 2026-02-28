Макрон ініціював засідання Радбезу ООН на тлі військової операції проти Ірану

Президент Франції Емманюель Макрон назвав небезпечною ескалацією початок війни США та Ізраїлю проти Ірану та повідомив, що ініціює засідання Ради безпеки ООН.
Головні тези:
- Емманюель Макрон називає початок війни між США, Ізраїлем та Іраном небезпечною ескалацією та ініціює засідання Ради безпеки ООН.
- Початок військової операції створює загрозу для миру та міжнародної безпеки, що вимагає негайних заходів для її запобігання.
Макрон збирає засідання Радбезу ООН щодо Ірану
Про це він заявив у своєму X.
Макрон заявив, що початок війни між США, Ізраїлем та Іраном створює тяжкі наслідки для миру та міжнародної безпеки.
Він також наголосив, що іранці повинні мати можливість вільно визначати своє майбутнє.
Le déclenchement de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran emporte de graves conséquences pour la paix et la sécurité internationale.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 28, 2026
Dans ce moment décisif, toutes les mesures sont prises pour la sécurité du territoire national et celle de nos compatriotes…
Також він заявив, що Франція ініціює позачергове засідання Ради безпеки ООН.
Велика Британія заявила 28 лютого, що Ірану ніколи не можна дозволити розробляти ядерну зброю, і висловила готовність захищати свої інтереси після ударів США та Ізраїлю по Ірану.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-