Иран нагло объявил о готовности к продолжительной войне

Иран заявляет о готовности к продолжительной войне и планирует продолжать наступательные действия до "наказания агрессора". При этом ракетный потенциал страны якобы не понес существенных потерь.
Главные тезисы
Иран готовится к продолжительной войне
По словам источника, Иран намерен продолжать военные операции. Основной упор делается на том, что страна не собирается отступать от избранной стратегии.
Иран намерен продолжать наступательные действия, "пока агрессор не будет наказан"... Ракетному и оборонному потенциалу Ирана не был нанесен значительный ущерб, и Иран подготовился к длительной войне, — сообщил источник изданию CNN.
Тегеран утверждает, что недавние атаки не взорвали его боеспособность.
