Иран нагло объявил о готовности к продолжительной войне
Иран
Источник:  CNN

Иран заявляет о готовности к продолжительной войне и планирует продолжать наступательные действия до "наказания агрессора". При этом ракетный потенциал страны якобы не понес существенных потерь.

Главные тезисы

  • Иран заявил о готовности к продолжительной войне и намерении продолжать наступательные действия до наказания агрессора.
  • Ракетный и оборонный потенциал Ирана, согласно данным источника, не пострадали от недавних атак.

Иран готовится к продолжительной войне

По словам источника, Иран намерен продолжать военные операции. Основной упор делается на том, что страна не собирается отступать от избранной стратегии.

Иран намерен продолжать наступательные действия, "пока агрессор не будет наказан"... Ракетному и оборонному потенциалу Ирана не был нанесен значительный ущерб, и Иран подготовился к длительной войне, — сообщил источник изданию CNN.

Тегеран утверждает, что недавние атаки не взорвали его боеспособность.

Отмечается, что оборонный сектор остается функциональным, что позволяет готовиться к продолжительному противостоянию.

