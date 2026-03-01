Тысячи иранцев празднуют ликвидацию Хаменеи на улицах городов — видео
Тысячи иранцев празднуют ликвидацию Хаменеи на улицах городов — видео

Источник:  BBC

28 февраля официально стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара, нанесенного в рамках совместной военной операции Израиля и США. После этого известия тысячи иранцев в разных уголках страны приступили к празднованию.

  • Иранское государственное телевидение пытается создать иллюзию того, что многие оплакивают Хаменеи.
  • Даже после ликвидации своего лидера режим настроен продолжать боевые действия.

Иранский режим все ближе к краху

Согласно данным иностранных журналистов, некоторые иранцы празднуют новость о том, что аятолла Али Хаменеи был убит в результате ударов США и Израиля.

Празднования начались в нескольких городах Ирана еще ночью.

На кадрах с улиц Исфахана можно увидеть, как люди радостно выкрикивают и сигналят автомобильными клаксонами.

Многие иранцы собрались у костров, тогда как ночное небо освещали фейерверки.

Несколько семей погибших протестующих также праздновали на улицах и дома.

Согласно данным информационного агентства Reuters, празднования также проходили в Карадже — городе вблизи Тегерана.

Несмотря на это, многие события на улицах выглядят как проправительственные меры по увековечиванию памяти верховного лидера — хотя в Иране еще раннее утро, и позже в течение дня ситуация может измениться.

В Тегеране изображения от информационных агентств показывают людей на улицах в трауре, некоторые держат фотографии Хаменеи.

