Тысячи иранцев празднуют ликвидацию Хаменеи на улицах городов — видео

28 февраля официально стало известно, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в результате удара, нанесенного в рамках совместной военной операции Израиля и США. После этого известия тысячи иранцев в разных уголках страны приступили к празднованию.
Главные тезисы
- Иранское государственное телевидение пытается создать иллюзию того, что многие оплакивают Хаменеи.
- Даже после ликвидации своего лидера режим настроен продолжать боевые действия.
Иранский режим все ближе к краху
Согласно данным иностранных журналистов, некоторые иранцы празднуют новость о том, что аятолла Али Хаменеи был убит в результате ударов США и Израиля.
Празднования начались в нескольких городах Ирана еще ночью.
На кадрах с улиц Исфахана можно увидеть, как люди радостно выкрикивают и сигналят автомобильными клаксонами.
Многие иранцы собрались у костров, тогда как ночное небо освещали фейерверки.
Несколько семей погибших протестующих также праздновали на улицах и дома.
Согласно данным информационного агентства Reuters, празднования также проходили в Карадже — городе вблизи Тегерана.
Несмотря на это, многие события на улицах выглядят как проправительственные меры по увековечиванию памяти верховного лидера — хотя в Иране еще раннее утро, и позже в течение дня ситуация может измениться.
В Тегеране изображения от информационных агентств показывают людей на улицах в трауре, некоторые держат фотографии Хаменеи.
