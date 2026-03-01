Война на Ближнем Востоке. Какой сценарий выгоден для Украины

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос подробно проанализировал развитие событий на Ближнем Востоке. Он обратил внимание на то, что США и Израиль осуществляют вторую волну воздушных ударов по объектам ПВО, базам баллистических ракет и центрам управления КСИР, а это значит, что война набирает обороты.

Украина рассчитывает на падение иранского режима

Как отмечает эксперт, 28 февраля мы получили первые положительные новости с Ближнего Востока.

В первую очередь, речь идет о том, что США и Израиль своими ударами смогли ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Более того, сообщается о гибели командующего сухопутными силами КСИР Мохаммада Пакпура и советника Али Шамхани.

Иранцы нанесли удар по Израилю и странам Персидского залива. Большинство ракет и дронов перехвачены, но есть также попадания в Израиле (Тель-Авив, Рамат-Ган и Бней-Брак), ОАЭ (Абу-Даби, Дубай) и Катаре (Доха). Пораженная база 5-го флота США в Бахрейне; сам флот выведен в море и не пострадал. Страны Залива официально осудили агрессию Ирана и заявили о праве на ответ. Игорь Семиволос Директор Центра ближневосточных исследований

Что касается ситуации в Иране, то формально власть перешла к Временному совету руководства (президент Пезешкиан, глава судебной власти и представитель Совета стражей).

Однако, что важно понимать, КСИР действует автономно, обещая «жесточайшее возмездие».

На сегодня нет никаких признаков открытого мятежа в армии, однако управление децентрализовано.

По мнению многих экспертов, следующие 24 часа будут критическими для существования иранского режима.

Если вечером люди массово выйдут на улицы и не встретят сопротивления со стороны КСИР, начнется эффект домино. Тем более, что впереди 7 дней выходных. Допускаю, с частью нынешней политической элиты активно работают, — отмечает Семиволос. Поделиться

По его словам, вероятность полной разблокировки Ормузского пролива до утра понедельника сейчас оценивается как низкая.