Война на Ближнем Востоке. Какой сценарий выгоден для Украины

Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос подробно проанализировал развитие событий на Ближнем Востоке. Он обратил внимание на то, что США и Израиль осуществляют вторую волну воздушных ударов по объектам ПВО, базам баллистических ракет и центрам управления КСИР, а это значит, что война набирает обороты.
Главные тезисы
- Следующие 24 часа будут решающими для существования иранского режима.
- Его тотальный коллапс будет максимально выгоден для Украины, однако, если война не будет длительной.
Украина рассчитывает на падение иранского режима
Как отмечает эксперт, 28 февраля мы получили первые положительные новости с Ближнего Востока.
В первую очередь, речь идет о том, что США и Израиль своими ударами смогли ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
Более того, сообщается о гибели командующего сухопутными силами КСИР Мохаммада Пакпура и советника Али Шамхани.
Что касается ситуации в Иране, то формально власть перешла к Временному совету руководства (президент Пезешкиан, глава судебной власти и представитель Совета стражей).
Однако, что важно понимать, КСИР действует автономно, обещая «жесточайшее возмездие».
На сегодня нет никаких признаков открытого мятежа в армии, однако управление децентрализовано.
По мнению многих экспертов, следующие 24 часа будут критическими для существования иранского режима.
По его словам, вероятность полной разблокировки Ормузского пролива до утра понедельника сейчас оценивается как низкая.
