Іран ударив ракетами по військових базах Британії

Іран випустив щонайменше 2 ракети в напрямку Кіпру, щоб розгромити британські військові бази, які там знаходяться. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.
Головні тези:
- Влада Британії звертає увагу на безрозбірливість іранської помсти.
- Лондон закликає Тегеран зупинитися, поки не стало надто пізно.
Іран намагається втягнути Британію у війну
На переконання міністра Гілі, іранські ракети дійсно намагалися атакувати британські бази.
Він також наголосив: останні дії Тегерана демонструють, “наскільки безрозбірливою є іранська помста”.
Глава Міноборони підтвердив, що 300 британських військових перебували поблизу цілей у Бахрейні.
Журналісти звертають увагу на те, що він виступив у ранковому етері невдовзі після того, як премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що офіційний Лондон віддав наказ "літакам у небі" над Близьким Сходом про проведення оборонних операцій.
Гілі повторив заклики британського лідера до Ірана припинити ракетні удари та "відмовитися від своїх програм озброєння".
