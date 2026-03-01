Іран ударив ракетами по військових базах Британії

Іран випустив щонайменше 2 ракети в напрямку Кіпру, щоб розгромити британські військові бази, які там знаходяться. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Іран намагається втягнути Британію у війну

На переконання міністра Гілі, іранські ракети дійсно намагалися атакувати британські бази.

Він також наголосив: останні дії Тегерана демонструють, “наскільки безрозбірливою є іранська помста”.

Глава Міноборони підтвердив, що 300 британських військових перебували поблизу цілей у Бахрейні.

Деякі з них були за кілька сотень метрів від місця ракетного удару, — додав Гілі.

Журналісти звертають увагу на те, що він виступив у ранковому етері невдовзі після того, як премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що офіційний Лондон віддав наказ "літакам у небі" над Близьким Сходом про проведення оборонних операцій.

Гілі повторив заклики британського лідера до Ірана припинити ракетні удари та "відмовитися від своїх програм озброєння".