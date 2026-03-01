Іран ударив ракетами по військових базах Британії
Іран ударив ракетами по військових базах Британії

Іран намагається втягнути Британію у війну
Джерело:  The Independent

Іран випустив щонайменше 2 ракети в напрямку Кіпру, щоб розгромити британські військові бази, які там знаходяться. Про це повідомив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

Головні тези:

  • Влада Британії звертає увагу на безрозбірливість іранської помсти.
  • Лондон закликає Тегеран зупинитися, поки не стало надто пізно.

На переконання міністра Гілі, іранські ракети дійсно намагалися атакувати британські бази.

Він також наголосив: останні дії Тегерана демонструють, “наскільки безрозбірливою є іранська помста”.

Глава Міноборони підтвердив, що 300 британських військових перебували поблизу цілей у Бахрейні.

Деякі з них були за кілька сотень метрів від місця ракетного удару, — додав Гілі.

Журналісти звертають увагу на те, що він виступив у ранковому етері невдовзі після того, як премʼєр-міністр Кір Стармер заявив, що офіційний Лондон віддав наказ "літакам у небі" над Близьким Сходом про проведення оборонних операцій.

Гілі повторив заклики британського лідера до Ірана припинити ракетні удари та "відмовитися від своїх програм озброєння".

Це сталося після того, як США та Ізраїль розпочали серію ракетних ударів по Ірану в рамках превентивних дій, спрямованих на знищення військової інфраструктури та керівництва країни, включаючи верховного лідера аятолу Хаменеї.

