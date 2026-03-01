Путін уперше відреагував на ліквідацію свого союзника Хаменеї
1 березня російський диктатор Володимир Путін висловив своє обурення через ліквідацію верховного лідеру Ірану аятоли Алі Хаменеї. Однак він не обіцяє помститися Ізраїлю та США за знищення одного зі свого головних союзників.

Головні тези:

  • Путін висловив співчуття президенту Ірану та родині Хаменеї.
  • Однак він не анонсував жодних актів помсти на тлі останніх подій.

Путін обмежився лаконічною заявою після загибелі Хаменеї

Російський диктатор опублікував звернення до президента Ісламської Республіки Іран Масуда Пезешкіана.

Шановний пане Президенте! Прийміть глибокі співчуття у зв’язку з убивством Верховного керівника Ісламської Республіки Іран Сеїда Алі Хаменеї та членів його родини, скоєним із цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права.

Володимир Путін

Володимир Путін

Роійський диктатор

Глава Кремля також почав стверджувати, що в країні-агресорці Росії аятолу Хаменеї пам’ятатимуть “як видатного державного діяча”.

Путін звернув увагу на те, що його покійний соратник зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин, виведення їх на рівень всеосяжного стратегічного партнерства.

Прошу передати слова найщирішого співчуття й підтримки рідним і близьким Верховного керівника, уряду та всьому народові Ірану, — додав російський диктатор.

Що важливо розуміти, саме іранський режим був одним із головних союзників Путіна у війні проти України.

Попри це, глава Кремля традиційно вирішив не мститися за свого колишнього соратника.

Фото: скриншот

