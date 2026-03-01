Союзники змусили Трампа атакувати Іран — інсайдери
Політика
Дата публікації

Союзники змусили Трампа атакувати Іран — інсайдери

Трамп
Джерело:  The Washington Post

Анонімні джерела видання The Washington Post стверджують, що президент США Дональд Трамп наказав розпочати військову операцію проти Ірану нібито під тиском з боку Ізраїля та Саудівської Аравії.

Головні тези:

  • Розвідка США сповістила Трамп, що Іран не буде становити загрози для США протягом найближчого десятиліття.
  • Однак тиск з боку союзників відіграв ключову роль під час прийняття рішень.

Трамп дослухався до своїх союзників

Як стверджують інсайдери, масштабна військова операція США проти Ірану почалася після тижневого тиску на Білий дім з боку Ізраїля та Саудівської Аравії.

Що важливо розуміти, остання продовжує публічно зберігати видимість протидії бойовим діям.

Ще одне анонімне джерело повідомило, що саудівський наслідний принц Мохаммед бін Салман багато разів телефонував Трампу, закликаючи США до атаки. Це тривало останні кілька тижнів.

Однак принц намагався створити ілюзію, що він виступає за дипломатію та переговори.

Натомість прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, за даними газети, підтримував американське військове нарощування в Перській затоці, оскільки вважає Іран екзистенційним ворогом.

Анонімні джерела припускають, щоб якби не було тиску з боку Ізраїля та Саудівської Аравії, то Трамп міг би і не наважитися на цю операцію.

Тисячі іранців святкують ліквідацію Хаменеї на вулицях міст — відео
Алі Хаменеї
Війна на Близькому Сході. Який сценарій вигідний для України
Війна на Близькому Сході може завершитися вкрай позитивно для України
Іран розпочав "найпотужнішу наступальну операцію" проти США та Ізраїлю
КВІР пригрозив помстою США та Ізраїлю

