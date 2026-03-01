Союзники заставили Трампа атаковать Иран — инсайдеры

Анонимные источники The Washington Post утверждают, что президент США Дональд Трамп приказал начать военную операцию против Ирана якобы под давлением со стороны Израиля и Саудовской Аравии.

Трамп прислушивался к своим союзникам

Как утверждают инсайдеры, масштабная военная операция США против Ирана началась после недельного давления на Белый дом со стороны Израиля и Саудовской Аравии.

Что важно понимать, последняя продолжает публично сохранять видимость противодействия боевым действиям.

Еще один анонимный источник сообщил, что саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман много раз звонил по телефону Трампу, призывая США к атаке. Это продолжалось последние несколько недель.

Однако принц пытался создать иллюзию, что он выступает за дипломатию и переговоры.

В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по данным газеты, поддерживал американское военное наращивание в Персидском заливе, поскольку считает Иран экзистенциальным врагом. Поделиться

Анонимные источники предполагают, чтобы если бы не было давления со стороны Израиля и Саудовской Аравии, Трамп мог бы и не решиться на эту операцию.