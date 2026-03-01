Путин впервые отреагировал на ликвидацию своего союзника Хаменеи

1 марта российский диктатор Владимир Путин выразил свое возмущение из-за ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Однако он не обещает отомстить Израилю и США за уничтожение одного из своих главных союзников.

Путин ограничился лаконичным заявление после гибели Хаменеи

Российский диктатор опубликовал обращение к президенту Исламской Республики Ирану Масуду Пезешкиану.

Уважаемый господин Президент! Примите глубокие соболезнования в связи с убийством Верховного руководителя Исламской Республики Иран Сеида Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. Владимир Путин Российский диктатор

Глава Кремля также начал утверждать, что в стране-агрессорке России аятолла Хаменеи будут помнить "как выдающегося государственного деятеля".

Путин обратил внимание на то, что его покойный соратник внес большой вклад в развитие российско-иранских отношений, а також вывод их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

Прошу передать слова искреннейшего соболезнования и поддержки родным и близким Верховного руководителя, правительства и всему народу Ирана, — добавил российский диктатор. Поделиться

Что важно понимать, именно иранский режим являлся одним из главных союзников Путина в войне против Украины.

Несмотря на это, глава Кремля традиционно решил не мстить за своего бывшего соратника.