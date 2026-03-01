Путин впервые отреагировал на ликвидацию своего союзника Хаменеи

1 марта российский диктатор Владимир Путин выразил свое возмущение из-за ликвидации верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Однако он не обещает отомстить Израилю и США за уничтожение одного из своих главных союзников.
Главные тезисы
- Путин выразил соболезнования президенту Ирана и семье Хаменеи.
- Однако он не анонсировал никаких актов мести на фоне последних событий.
Путин ограничился лаконичным заявление после гибели Хаменеи
Российский диктатор опубликовал обращение к президенту Исламской Республики Ирану Масуду Пезешкиану.
Глава Кремля также начал утверждать, что в стране-агрессорке России аятолла Хаменеи будут помнить "как выдающегося государственного деятеля".
Путин обратил внимание на то, что его покойный соратник внес большой вклад в развитие российско-иранских отношений, а також вывод их на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
Что важно понимать, именно иранский режим являлся одним из главных союзников Путина в войне против Украины.
Несмотря на это, глава Кремля традиционно решил не мстить за своего бывшего соратника.
