Иран атаковал ОАЭ более 500 дронами и 167 ракетами, есть жертвы
Иран атаковал ОАЭ более 500 дронами и 167 ракетами, есть жертвы

ОАЭ раскрыли последствия атак со стороны Ирана
Источник:  CNN

Власти Объединенных Арабских Эмиратов официально подтвердили, что три человека погибли в результате регулярных атак иранского режима на ОАЭ.

  • ПВО ОАЭ обезвредило 94,5% иранских баллистических ракет и ударных дронов.
  • Десятки людей пострадали, однако их жизни ничего не угрожает.

С официальным заявлением выступило Министерство обороны страны.

Как утверждает ведомство, среди жертв иранских ударов — граждане Пакистана, Непала и Бангладеша.

Их убили вражеские дроны, которые "смогли прорваться через систему противовоздушной обороны ОАЭ и повлекли за собой разрушение на земле".

Кроме того, указано, что еще по меньшей мере еще 58 человек получили незначительные травмы.

Минобороны утверждает, что всего Иран запустил по ОАЭ 165 баллистических ракет, из которых 152 были уничтожены средствами ПВО страны, а 13 упали в море. Также удалось ликвидировать две крылатые ракеты.

Иран запустил в общей сложности 541 беспилотник, из которых 506 были перехвачены, а 35 упали на территории страны. Обломки рухнули в разных районах страны вследствие перехвата баллистических ракет и беспилотников системами противовоздушной обороны, что привело к незначительному и умеренному материальному ущербу ряда гражданских объектов.

Что важно понимать, ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватило 94,5% баллистических ракет и ударных беспилотников, которые Иран выпустил за прошедшие сутки.

