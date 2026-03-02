Іран атакував НПЗ у Саудівській Аравії та Кувейті — відео

На нафтопереробному заводі Saudi Aramco в Саудівській Аравії сталася пожежа після ймовірного удару іранського безпілотника, її взято під контроль. Нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків, двоє робітників поранені.
Головні тези:
- Іранський безпілотник вчинив напад на НПЗ Saudi Aramco в Саудівській Аравії, спричинивши пожежу, яку вдалося взяти під контроль.
- Нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків після іранської атаки, в результаті двоє робітників отримали поранення.
Іран дронами атакує НПЗ на Близькому Сході
Невелику ізольовану пожежу на нафтопереробному заводі Saudi Aramco в Рас-Таннурі у Саудівській Аравії взято під контроль після передбачуваного удару безпілотника, який стався раніше вранці 2 березня.
Великий нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків, що падали, рано вранці в понеділок, про що повідомило державне Kuwait News Agency.
Двоє робітників нафтопереробного заводу в Міна-ель-Ахмаді дістали поранення внаслідок вибуху і були доставлені до лікарні з незначними травмами, повідомив прессекретар Ганем Аль-Отаїбі.
Виробництво на заводі, потужність якого, за даними Кувейтської національної нафтової компанії, становить 346 000 барелів на добу, не постраждало.
