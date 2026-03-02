Іран атакував НПЗ у Саудівській Аравії та Кувейті — відео
Іран атакував НПЗ у Саудівській Аравії та Кувейті — відео

Іран
Read in English
Джерело:  The Times of Israel

На нафтопереробному заводі Saudi Aramco в Саудівській Аравії сталася пожежа після ймовірного удару іранського безпілотника, її взято під контроль. Нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків, двоє робітників поранені.

Головні тези:

  • Іранський безпілотник вчинив напад на НПЗ Saudi Aramco в Саудівській Аравії, спричинивши пожежу, яку вдалося взяти під контроль.
  • Нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків після іранської атаки, в результаті двоє робітників отримали поранення.

Іран дронами атакує НПЗ на Близькому Сході

Невелику ізольовану пожежу на нафтопереробному заводі Saudi Aramco в Рас-Таннурі у Саудівській Аравії взято під контроль після передбачуваного удару безпілотника, який стався раніше вранці 2 березня.

Великий нафтопереробний завод у Кувейті постраждав від уламків, що падали, рано вранці в понеділок, про що повідомило державне Kuwait News Agency.

Двоє робітників нафтопереробного заводу в Міна-ель-Ахмаді дістали поранення внаслідок вибуху і були доставлені до лікарні з незначними травмами, повідомив прессекретар Ганем Аль-Отаїбі.

Виробництво на заводі, потужність якого, за даними Кувейтської національної нафтової компанії, становить 346 000 барелів на добу, не постраждало.

Аварійні бригади негайно приступили до своїх обов'язків після інциденту, активувавши план швидкого реагування і вживши всіх необхідних запобіжних заходів для забезпечення безпеки персоналу та об'єктів, які не зазнали матеріальних збитків.

