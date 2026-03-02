Иран атаковал НПЗ в Саудовской Аравии и Кувейте — видео

На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар после вероятного удара иранского беспилотника, он взят под контроль. Нефтеперерабатывающий завод в Кувейте пострадал от обломков, двое рабочих ранены.
Главные тезисы
- Иранская атака беспилотниками на НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии привела к пожарам, которые были успешно потушены.
- Нефтеперерабатывающий завод в Кувейте пострадал от обломков после атаки, двое рабочих получили ранения, но производство не пострадало.
Иран дронами атакует НПЗ на Ближнем Востоке
Небольшой изолированный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии взят под контроль после предполагаемого удара беспилотника, произошедшего ранее утром 2 марта.
Крупный нефтеперерабатывающий завод в Кувейте пострадал от падающих обломков рано утром в понедельник, о чем сообщило государственное Kuwait News Agency.
Двое рабочих нефтеперерабатывающего завода в Мина-эль-Ахмаде получили ранения в результате взрыва и были доставлены в больницу с незначительными травмами, сообщил пресс-секретарь Ганем Аль-Отаиби.
Производство на заводе, мощность которого, по данным Кувейтской национальной нефтяной компании, составляет 346 000 баррелей в сутки, не пострадало.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-