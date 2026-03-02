Иран атаковал НПЗ в Саудовской Аравии и Кувейте — видео

На нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Саудовской Аравии произошел пожар после вероятного удара иранского беспилотника, он взят под контроль. Нефтеперерабатывающий завод в Кувейте пострадал от обломков, двое рабочих ранены.

Иран дронами атакует НПЗ на Ближнем Востоке

Небольшой изолированный пожар на нефтеперерабатывающем заводе Saudi Aramco в Рас-Таннуре в Саудовской Аравии взят под контроль после предполагаемого удара беспилотника, произошедшего ранее утром 2 марта.

Крупный нефтеперерабатывающий завод в Кувейте пострадал от падающих обломков рано утром в понедельник, о чем сообщило государственное Kuwait News Agency.

Двое рабочих нефтеперерабатывающего завода в Мина-эль-Ахмаде получили ранения в результате взрыва и были доставлены в больницу с незначительными травмами, сообщил пресс-секретарь Ганем Аль-Отаиби.

Производство на заводе, мощность которого, по данным Кувейтской национальной нефтяной компании, составляет 346 000 баррелей в сутки, не пострадало.