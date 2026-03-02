Цены на газ и нефть стремительно растут из-за боевых действий на Ближнем Востоке

Цены на газ в Европе резко выросли после начала боевых действий на Ближнем Востоке. Так же увеличивается и цена на нефть, достигшая четырехлетнего максимума.

Военная операция против Ирана повысила цены на нефть и газ

Базовые фьючерсы подскочили до 25% — это самый большой рост с августа 2023 года. Непосредственной причиной роста является то, что движение танкеров через Ормузский пролив в эти выходные почти остановилось.

Эта узкая водная артерия — ключевой маршрут для транспортировки энергоресурсов и обеспечивает перевозку около 20% мирового экспорта сжиженного природного газа.

По мнению специалистов, ситуация угрожает серьезнейшим потрясением для газовых рынков со времени вторжения России в Украину четыре года назад, которое существенно повлияло на мировую торговлю энергоносителями.

Эксперты сходятся на том, что любые перебои усилят конкуренцию за альтернативные источники поставок, что подтолкнет цены во всем мире, в том числе и в Европе, которая особенно уязвима, поскольку ее запасы газа необычно низки. Этим летом региону следует импортировать значительные объемы сжиженного природного газа, чтобы пополнить хранилища перед следующей зимой.

Если судоходство через Ормузский пролив будет остановлено на месяц, цены на газ в Европе могут возрасти более чем вдвое, считают аналитики Goldman Sachs Group Inc. В этом случае возможен скачок европейских цен и спотовых цен на сжиженный природный газ в Азии на 130% — до 25 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Война в Иране также может повлечь за собой крупнейший "нефтяной шок" за последние годы. По мнению специалистов, цены быстро подскочат в ближайшей перспективе и будут держаться на высоком уровне неопределенного периода. Эксперты отмечают, что иранское руководство (точнее, то, что от него осталось) может рассматривать втягивание соседних стран Персидского залива в кризис как один из немногих способов заставить США вернуться за стол переговоров.

По данным портала Investing, по состоянию на 10:30 по киевскому времени стоимость нефти марки Brent выросла почти на 10%, до 79,97 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подскочила почти 9%, до 73 долларов за баррель.

Bloomberg отмечает, что движение танкеров по Ормузскому проливу, через который транспортируется 20% произведенной в мире нефти, почти остановилось. Судовладельцы и трейдеры взяли паузу из-за распространения конфликта.

В ответ на расширение конфликта ОПЕК+ договорилась о повышении квот на добычу нефти с 1 апреля на 206 тысяч баррелей в день.