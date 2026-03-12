Цены на нефть снова превышают 100 долл за баррель
Категория
Экономика
Дата публикации

Цены на нефть снова превышают 100 долл за баррель

нефть
Читати українською
Источник:  Associated Press

Цена барреля нефти Brent, международного стандарта, превысила 100 долларов за баррель в четверг утром всего через несколько дней после того, как она подскочила до почти 120 долларов.

Главные тезисы

  • Цена барреля нефти Brent превысила 100 долларов из-за ухудшения снабжения и иранских атак на коммерческие суда в Ормузском проливе.
  • Возможные риски перебоев поставок из-за конфликта между США, Израилем и Ираном также влияют на рост цен на нефть.

Цены на нефть снова растут

Цены на нефть взлетели более чем на 9% из-за ухудшения ситуации со снабжением в связи с иранскими атаками на коммерческие суда в районе Ормузского пролива.

Цена на нефть марки WTI, являющейся эталоном для США, подскочила до около 95 долларов за баррель.

АР отмечает, что последние атаки ознаменовали эскалацию кампании Ирана, направленной на то, чтобы нанести достаточный ущерб мировой экономике и заставить США и Израиль прекратить начавшуюся 12 дней назад войну. Однако никаких признаков интенсивность войны снижается.

Ранее Эбрахим Зольфакари, спикер центрального военного штаба Ирана "Хатам аль-Анбия", заявил, что мир должен готовиться к поднятию цены на нефть до более чем 200 дол. за баррель.

По состоянию на утро 11 марта цена на нефть Brent составляла 86,92 долл. за баррель. 11 марта цены на нефть снизились дальше после сообщений о том, что Международное энергетическое агентство предлагает самый большой в своей истории выпуск нефти из стратегических резервов. На настроении давят риски перебоев поставок из-за конфликта США и Израиля с Ираном.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Ультиматум Трампа Путину — как отреагировали цены на нефть
Инвесторы ориентируются на заявления Трампа
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Цены на газ и нефть стремительно растут из-за боевых действий на Ближнем Востоке
нефть
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Цены на нефть выросли до 120 долл за баррель из-за войны на Ближнем Востоке
нефть

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?