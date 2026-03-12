Цены на нефть снова превышают 100 долл за баррель

Цена барреля нефти Brent, международного стандарта, превысила 100 долларов за баррель в четверг утром всего через несколько дней после того, как она подскочила до почти 120 долларов.

Цены на нефть снова растут

Цены на нефть взлетели более чем на 9% из-за ухудшения ситуации со снабжением в связи с иранскими атаками на коммерческие суда в районе Ормузского пролива.

Цена на нефть марки WTI, являющейся эталоном для США, подскочила до около 95 долларов за баррель. Поделиться

АР отмечает, что последние атаки ознаменовали эскалацию кампании Ирана, направленной на то, чтобы нанести достаточный ущерб мировой экономике и заставить США и Израиль прекратить начавшуюся 12 дней назад войну. Однако никаких признаков интенсивность войны снижается.

Ранее Эбрахим Зольфакари, спикер центрального военного штаба Ирана "Хатам аль-Анбия", заявил, что мир должен готовиться к поднятию цены на нефть до более чем 200 дол. за баррель.

По состоянию на утро 11 марта цена на нефть Brent составляла 86,92 долл. за баррель. 11 марта цены на нефть снизились дальше после сообщений о том, что Международное энергетическое агентство предлагает самый большой в своей истории выпуск нефти из стратегических резервов. На настроении давят риски перебоев поставок из-за конфликта США и Израиля с Ираном.