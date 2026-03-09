Цены на нефть выросли до 120 долл за баррель из-за войны на Ближнем Востоке

Нефть Brent подскочила до 119,50 долл. за баррель, а West Texas Intermediate выросла еще сильнее – примерно на 31%.

Мировые цены на нефть стремительно выросли до 120 долл за баррель

Мировые цены на нефть выросли до 120 долл. за баррель, поскольку большая часть крупных производителей на Ближнем Востоке сократила добычу, Ормузский пролив оставался практически закрытым, а США угрожали углубить конфликт, перевернувший энергетические рынки.

Нефть Brent подскочила на 29% — до 119,50 долл. за баррель, что стало самым большим внутридневным скачком с апреля 2020 года. Американская West Texas Intermediate выросла еще сильнее — примерно на 31%.

Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты начали уменьшать добычу, поскольку хранилища быстро заполняются из-за блокирования Ормузского пролива. Ирак также приступил к сокращению добычи еще на прошлой неделе.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал рост цен, заявив в своей соцсети, что краткосрочное подорожание «очень небольшая цена» за безопасность США и мира. По его словам, цены быстро снизятся, «когда угроза иранской ядерной программы будет уничтожена». Поделиться

Аналитики предупреждают, что перебои могут продолжаться дольше, чем ожидалось. По словам руководителя стратегии сырьевых рынков ING Уоррена Паттерсона, пока через Ормузский пролив не возобновится движение нефти, цены, вероятно, продолжат расти.

Конфликт уже втянул более десяти государств, и Вашингтон сигнализирует о готовности расширить военную кампанию. Трамп также заявил, что США могут рассмотреть возможность ударов по новым целям в Иране. В ответ президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал не отступать.

На выходных угрозы энергетической инфраструктуре усилились: Саудовская Аравия перехватила беспилотники, направлявшиеся в нефтяное месторождение Шайбах мощностью 1 миллион баррелей в день. Ранее королевство также вынуждено было остановить работу крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны — Рас Танура.

Аналитики JPMorgan Chase & Co. прогнозируют, что остановка добычи на Ближнем Востоке может превысить 4 млн баррелей в сутки уже к концу следующей недели, поскольку хранилища заполняются, а логистика нарушена. Регион обеспечивает примерно треть мировой добычи нефти.

Из-за роста цен правительства разных стран уже реагируют. Китай приказал крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам приостановить экспорт дизеля и бензина, а Южная Корея рассматривает возможность введения ограничения цен на нефть впервые за 30 лет.