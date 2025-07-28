Цены на нефть выросли из-за нового торгового соглашения между США и ЕС

Цены на нефть выросли 28 июля после того, как Соединенные Штаты заключили торговое соглашение с Евросоюзом и могут продлить тарифную паузу с Китаем, что развеяло опасения о более высоких пошлинах, которые могли повредить экономической активности и ограничить спрос на топливо.

Нефть подорожала из-за торгового соглашения США и ЕС

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 20 центов, или 0,29%, до 68,64 доллара за баррель, в то время как цена на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросла на 15 центов, или 0,23%, до 65,31 доллара за баррель.

Торговое соглашение между США и Европейским Союзом и продолжение тарифной паузы между США и Китаем поддерживают мировые финансовые рынки и цены на нефть, заявил аналитик IG Markets Тони Сикамор.

Учитывая риск длительной торговой войны и важность постепенного снижения сроков оплаты тарифов в августе, рынки отреагировали положительно.

27 июля заключенное рамочное торговое соглашение между США и ЕС устанавливает импортный тариф в размере 15% на большинство товаров ЕС, что вдвое меньше угрожаемой ставки.

Соглашение предотвратило большую торговую войну между двумя союзниками, на которых приходится почти треть мировой торговли, и может ограничить спрос на топливо. Поделиться

На 28 июля в Стокгольме запланирована встреча высокопоставленных переговорщиков США и Китая с целью продления до 12 августа перемирия, воздерживающегося от резкого повышения тарифов.

Цены на нефть в пятницу установились на самом низком уровне за три недели из-за опасений мировой торговли и ожидания увеличения поставок нефти из Венесуэлы.

Государственная нефтяная компания PDVSA готовится возобновить работу на своих совместных предприятиях на условиях, аналогичных лицензиям времен Байдена, как только президент США Дональд Трамп возобновит разрешения для ее партнеров на деятельность и экспорт нефти по свопам, сообщили источники в компании.