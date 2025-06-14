Кто блокирует снижение цены на российскую нефть — данные инсайдеров
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Экономика
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Кто блокирует снижение цены на российскую нефть — данные инсайдеров

нефть
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать журналистам, команда президента США Дональда Трампа выступает против инициативы стран "Группы семи" по снижению ценового потолка на российскую нефть. Решение Штатов препятствует усилиям Евросоюза и Британии на этом пути.

Главные тезисы

  • Штаты блокируют все больше важных решений против страны-агрессорки РФ.
  • Несмотря на это, ЕС и Великобритания могут использовать новый санкционный инструмент без согласия Белого дома.

США снова защищают Россию от усиления давления

Официальный Вашингтон уже выразил свое несогласие с идеей понижения предельной цены на российскую нефть.

Европейские союзники Украины больше не надеются на то, что во время саммита "Большой семерки" в Канаде Штаты поддержат этот подход.

Окончательное решение зависит от президента Дональда Трампа, однако пока что американская сторона не демонстрирует готовности к пересмотру своей позиции, озвученной на встрече министров финансов G7 ранее в этом году.

Что важно понимать, официальные Брюссель и Лондон лоббируют инициативу снижения ценового предела с текущих 60 до 45 долларов за баррель.

Таким образом, союзники Украины рассчитывают сократить нефтяные доходы Кремля, которые он регулярно направляет на финансирование войны против Украины.

Один из инсайдеров заявил журналистам, что Евросоюз и Великобритания могут все же применить сценарий снижения ценового потолка без привлечения Штатов.

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