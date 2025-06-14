Як вдалося дізнатися журналістам, команда президента США Дональда Трампа виступає проти ініціативи країн "Групи семи" щодо зниження цінової межі на російську нафту. Рішення Штатів перешкоджає зусиллям Євросоюзу та Британії на цьому шляху.

США знову захищають Росію від посилення тиску

Офіційний Вашингтон уже висловив свою незгоду з ідеєю зниження граничної ціни на російську нафту.

Європейські союзники України більше не плекають надії на те, що під час саміту "Великої сімки" в Канаді Штати підтримають цей підхід.

Остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, однак поки що американська сторона не демонструє готовності до перегляду своєї позиції, озвученої на зустрічі міністрів фінансів G7 раніше цього року. Поширити

Що важливо розуміти, офіційні Брюссель та Лондон лобіюють ініціативу зниження цінової межі з поточних 60 до 45 доларів за барель.

Таким чином союзники України розраховують скоротити нафтові доходи Кремля, які він регулярно спрямовує на фінансування війни проти України.

Один з інсайдерів заявив журналістам, що Євросоюзу і Велика Британія можуть все ж таки застосувати сценарій зниження цінової стелі без залучення Штатів.