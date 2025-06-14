Хто блокує зниження ціни на російську нафту — дані інсайдерів
Категорія
Економіка
Дата публікації

Хто блокує зниження ціни на російську нафту — дані інсайдерів

нафта
Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися журналістам, команда президента США Дональда Трампа виступає проти ініціативи країн "Групи семи" щодо зниження цінової межі на російську нафту. Рішення Штатів перешкоджає зусиллям Євросоюзу та Британії на цьому шляху.

Головні тези:

  • Штати блокують дедалі більше важливих рішень проти країни-агресорки РФ.
  • Попри це, ЄС та Британія можуть використати новий санкційний інструмент без згоди Білого дому.

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Офіційний Вашингтон уже висловив свою незгоду з ідеєю зниження граничної ціни на російську нафту.

Європейські союзники України більше не плекають надії на те, що під час саміту "Великої сімки" в Канаді Штати підтримають цей підхід.

Остаточне рішення залежить від президента Дональда Трампа, однак поки що американська сторона не демонструє готовності до перегляду своєї позиції, озвученої на зустрічі міністрів фінансів G7 раніше цього року.

Що важливо розуміти, офіційні Брюссель та Лондон лобіюють ініціативу зниження цінової межі з поточних 60 до 45 доларів за барель.

Таким чином союзники України розраховують скоротити нафтові доходи Кремля, які він регулярно спрямовує на фінансування війни проти України.

Один з інсайдерів заявив журналістам, що Євросоюзу і Велика Британія можуть все ж таки застосувати сценарій зниження цінової стелі без залучення Штатів.

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