Цены на нефть в скором времени упадут — что решили в ОПЕК+
Категория
Экономика
Дата публикации

Цены на нефть в скором времени упадут — что решили в ОПЕК+

Цены на нефть скоро просядут
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Источник:  Bloomberg

Как удалось узнать СМИ, 8 ключевых членов ОПЕК+ в конце концов договорились о более масштабном увеличении добычи, чем ожидалось, — примерно на 550 000 баррелей в день.

Главные тезисы

  • Стратегическое изменение подхода направлено на ускорение добычи нефти.
  • Кроме того, ОПЕК+ стремится достичь еще нескольких других важных целей.

Цены на нефть скоро просядут

Аналитики обращают внимание на то, что это решение ОПЕК+ основывается на изменении стратегии.

Ее ключевая цель — ускорение добычи, что может снизить цену на "черное золото".

Ускоренное увеличение добычи происходит на фоне роста поставок в регионах и неопределенности спроса, поскольку торговая война президента Трампа может пошатнуть мировую экономику.

По словам отдельных членов ОПЕК+, они ускоряют возобновление производства частично для того, чтобы воспользоваться более высоким спросом во время лета в северном полушарии.

Еще одна важная задача — наказание членов группы, превышающих объемы производства, и восстановление объемов продаж, отданных конкурентам, таким как американские добытчики сланцевой нефти.

Представители ОПЕК+ утверждают, что Саудовская Аравия особенно заинтересована в скорейшем восстановлении простаивающих мощностей.

Большее увеличение в августе позволит ОПЕК+ к сентябрю вернуться к добыче 2,2 млн баррелей в день.

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