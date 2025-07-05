Цены на нефть в скором времени упадут — что решили в ОПЕК+

Как удалось узнать СМИ, 8 ключевых членов ОПЕК+ в конце концов договорились о более масштабном увеличении добычи, чем ожидалось, — примерно на 550 000 баррелей в день.

Цены на нефть скоро просядут

Аналитики обращают внимание на то, что это решение ОПЕК+ основывается на изменении стратегии.

Ее ключевая цель — ускорение добычи, что может снизить цену на "черное золото".

Ускоренное увеличение добычи происходит на фоне роста поставок в регионах и неопределенности спроса, поскольку торговая война президента Трампа может пошатнуть мировую экономику. Поделиться

По словам отдельных членов ОПЕК+, они ускоряют возобновление производства частично для того, чтобы воспользоваться более высоким спросом во время лета в северном полушарии.

Еще одна важная задача — наказание членов группы, превышающих объемы производства, и восстановление объемов продаж, отданных конкурентам, таким как американские добытчики сланцевой нефти.

Представители ОПЕК+ утверждают, что Саудовская Аравия особенно заинтересована в скорейшем восстановлении простаивающих мощностей.