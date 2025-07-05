Цены на нефть в скором времени упадут — что решили в ОПЕК+

Как удалось узнать СМИ, 8 ключевых членов ОПЕК+ в конце концов договорились о более масштабном увеличении добычи, чем ожидалось, — примерно на 550 000 баррелей в день.
Главные тезисы
- Стратегическое изменение подхода направлено на ускорение добычи нефти.
- Кроме того, ОПЕК+ стремится достичь еще нескольких других важных целей.
Цены на нефть скоро просядут
Аналитики обращают внимание на то, что это решение ОПЕК+ основывается на изменении стратегии.
Ее ключевая цель — ускорение добычи, что может снизить цену на "черное золото".
По словам отдельных членов ОПЕК+, они ускоряют возобновление производства частично для того, чтобы воспользоваться более высоким спросом во время лета в северном полушарии.
Еще одна важная задача — наказание членов группы, превышающих объемы производства, и восстановление объемов продаж, отданных конкурентам, таким как американские добытчики сланцевой нефти.
Представители ОПЕК+ утверждают, что Саудовская Аравия особенно заинтересована в скорейшем восстановлении простаивающих мощностей.
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