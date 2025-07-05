Ціни на нафту незабаром впадуть — що вирішили в ОПЕК+
Категорія
Економіка
Дата публікації

Ціни на нафту незабаром впадуть — що вирішили в ОПЕК+

Ціни на нафту незабаром просядуть
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Джерело:  Bloomberg

Як вдалося дізнатися ЗМІ, 8 ключових членів ОПЕК+ врешті-решт домовилися про масштабніше збільшення видобутку, ніж очікувалося, — приблизно на 550 000 барелів на день.

Головні тези:

  • Стратегічна зміна підходу спрямована на прискорення видобутку нафти.
  • Окрім того, ОПЕК+ має на меті досягти ще кілька інших важливих цілей.

Ціни на нафту незабаром просядуть

Аналітики звертають увагу на те, що це рішення ОПЕК+ ґрунтується на зміні стратегії.

Її ключова ціль — прискорення видобутку, що може знизити ціну на “чорне золото”.

Прискорене збільшення видобутку відбувається на тлі зростання поставок в регіонах і невизначеності щодо попиту, оскільки торгова війна президента Трампа загрожує похитнути світову економіку.

За словами окремих членів ОПЕК+, вони прискорюють відновлення виробництва частково для того, щоб скористатися більш високим попитом під час літа в північній півкулі.

Ще одне важливе завдання — покарання членів групи, які перевищують обсяги виробництва, та відновлення обсягів продажів, відданих конкурентам, таким як американські видобувачі сланцевої нафти.

Представники ОПЕК+ стверджують, що Саудівська Аравія особливо зацікавлена у якнайшвидшому відновленні простоюючих потужностей.

Більше збільшення у серпні дозволить ОПЕК+ до вересня повернутись до видобутку 2,2 млн барелів на день.

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