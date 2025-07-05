Ціни на нафту незабаром впадуть — що вирішили в ОПЕК+

Як вдалося дізнатися ЗМІ, 8 ключових членів ОПЕК+ врешті-решт домовилися про масштабніше збільшення видобутку, ніж очікувалося, — приблизно на 550 000 барелів на день.
Головні тези:
- Стратегічна зміна підходу спрямована на прискорення видобутку нафти.
- Окрім того, ОПЕК+ має на меті досягти ще кілька інших важливих цілей.
Ціни на нафту незабаром просядуть
Аналітики звертають увагу на те, що це рішення ОПЕК+ ґрунтується на зміні стратегії.
Її ключова ціль — прискорення видобутку, що може знизити ціну на “чорне золото”.
За словами окремих членів ОПЕК+, вони прискорюють відновлення виробництва частково для того, щоб скористатися більш високим попитом під час літа в північній півкулі.
Ще одне важливе завдання — покарання членів групи, які перевищують обсяги виробництва, та відновлення обсягів продажів, відданих конкурентам, таким як американські видобувачі сланцевої нафти.
Представники ОПЕК+ стверджують, що Саудівська Аравія особливо зацікавлена у якнайшвидшому відновленні простоюючих потужностей.
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