Як вдалося дізнатися ЗМІ, 8 ключових членів ОПЕК+ врешті-решт домовилися про масштабніше збільшення видобутку, ніж очікувалося, — приблизно на 550 000 барелів на день.

Ціни на нафту незабаром просядуть

Аналітики звертають увагу на те, що це рішення ОПЕК+ ґрунтується на зміні стратегії.

Її ключова ціль — прискорення видобутку, що може знизити ціну на “чорне золото”.

Прискорене збільшення видобутку відбувається на тлі зростання поставок в регіонах і невизначеності щодо попиту, оскільки торгова війна президента Трампа загрожує похитнути світову економіку. Поширити

За словами окремих членів ОПЕК+, вони прискорюють відновлення виробництва частково для того, щоб скористатися більш високим попитом під час літа в північній півкулі.

Ще одне важливе завдання — покарання членів групи, які перевищують обсяги виробництва, та відновлення обсягів продажів, відданих конкурентам, таким як американські видобувачі сланцевої нафти.

Представники ОПЕК+ стверджують, що Саудівська Аравія особливо зацікавлена у якнайшвидшому відновленні простоюючих потужностей.