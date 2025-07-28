Ціни на нафту зросли через нову торговельну угоду між США та ЄС

Ціни на нафту зросли 28 липня після того, як Сполучені Штати уклали торговельну угоду з Євросоюзом і можуть продовжити тарифну паузу з Китаєм, що розвіяло побоювання про вищі мита, які могли зашкодити економічній активності та обмежити попит на паливо.

Нафта здорожчала через торговельну угоду США та ЄС

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 20 центів, або 0,29%, до 68,64 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 15 центів, або 0,23%, до 65,31 долара за барель.

Торговельна угода між США та Європейським Союзом і можливе продовження тарифної паузи між США та Китаєм підтримують світові фінансові ринки та ціни на нафту, заявив аналітик IG Markets Тоні Сікамор.

З огляду на ризик тривалої торговельної війни та важливість поступового зниження термінів сплати тарифів у серпні, ринки відреагували позитивно.

27 липня укладена рамкова торговельна угода між США та ЄС встановлює імпортний тариф у розмірі 15% на більшість товарів ЄС, що вдвічі менше загрожуваної ставки.

Угода запобігла більшій торговельній війні між двома союзниками, на яких припадає майже третина світової торгівлі, і може обмежити попит на паливо. Поширити

На 28 липня у Стокгольмі запланована зустріч високопоставлених переговірників США та Китаю з метою продовження до 12 серпня перемир'я, яке утримує від різкого підвищення тарифів.

Ціни на нафту в п'ятницю встановилися на найнижчому рівні за три тижні через побоювання щодо світової торгівлі та очікування збільшення поставок нафти з Венесуели.

Державна нафтова компанія PDVSA готується відновити роботу на своїх спільних підприємствах на умовах, аналогічних ліцензіям часів Байдена, щойно президент США Дональд Трамп відновить дозволи для її партнерів на діяльність та експорт нафти за свопами, повідомили джерела в компанії.