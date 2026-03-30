Ціни на нафту продовжують зростати через війну на Близькому Сході

Джерело:  Reuters

Ціни на нафту продовжили зростання 30 березня після того, як єменські хусити у вихідні атакували Ізраїль.

Головні тези:

  • Єменські хусити атакували Ізраїль, що призвело до подорожчання нафти та нафтопродуктів на світовому ринку.
  • Ціни на нафту досягли пікових показників, оскільки війна між США, Іраном та Ізраїлем на Близькому Сході збільшує військові дії.

Ціни на нафту знову зросли

Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, причому Brent прямує до рекордного місячного зростання, після того як єменські хусити розпочали свої перші атаки на Ізраїль минулими вихідними, посилюючи війну між США та Ізраїлем з Іраном на Близькому Сході.

Ф'ючерси на сиру нафту Brent подорожчали на 2,43 долара, або 2,16%, до 115 доларів за барель, після зростання на 4,2% у п'ятницю.

Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,86 долара, або 1,87%, до 101,50 долара за барель, після зростання на 5,5% під час попередньої сесії.

Ринок практично відкинув перспективу завершення війни шляхом переговорів, попри заяви Трампа про "прямі та непрямі" контакти з Іраном, та готується до різкої ескалації військових дій, що є сильним сигналом для сирої нафти, з величезною невизначеністю щодо часу та результату, — сказала засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.

Ціна на нафту Brent зросла на 59% цього місяця, що є найстрімкішим місячним стрибком, більшим за зростання, що спостерігалося під час війни у Перській затоці 1990 року.

Конфлікт більше не зосереджений у Перській затоці та навколо Ормузької протоки, а тепер поширюється на Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку — один з найважливіших у світі вузлів для транспортування нафти і нафтопродуктів, — зауважують аналітики JP Morgan.

За даними аналітичної фірми Kpler, минулого тижня експорт саудівської нафти, перенаправлений з заблокованої Іраном Ормузької протоки до порту Янбу в Червоному морі, досяг 4,658 мільйона барелів на день.

На думку аналітиків JP Morgan, якщо експорт з Янбу буде порушено, саудівській нафті доведеться переорієнтуватися на єгипетський нафтопровід Суец-Середземне море (SUMED).

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ціни на нафту зросли до 120 дол за барель через війну на Близькому Сході
нафта
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Ціни на нафту знову перевищують 100 дол за барель
нафта
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп обвалив ціни на нафту заявою щодо Ірану
Donald Trump
Трамп

