Ціни на нафту продовжують зростати через війну на Близькому Сході

Ціни на нафту продовжили зростання 30 березня після того, як єменські хусити у вихідні атакували Ізраїль.
Головні тези:
- Єменські хусити атакували Ізраїль, що призвело до подорожчання нафти та нафтопродуктів на світовому ринку.
- Ціни на нафту досягли пікових показників, оскільки війна між США, Іраном та Ізраїлем на Близькому Сході збільшує військові дії.
Ціни на нафту знову зросли
Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, причому Brent прямує до рекордного місячного зростання, після того як єменські хусити розпочали свої перші атаки на Ізраїль минулими вихідними, посилюючи війну між США та Ізраїлем з Іраном на Близькому Сході.
Ф'ючерси на сиру нафту Brent подорожчали на 2,43 долара, або 2,16%, до 115 доларів за барель, після зростання на 4,2% у п'ятницю.
Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,86 долара, або 1,87%, до 101,50 долара за барель, після зростання на 5,5% під час попередньої сесії.
Ринок практично відкинув перспективу завершення війни шляхом переговорів, попри заяви Трампа про "прямі та непрямі" контакти з Іраном, та готується до різкої ескалації військових дій, що є сильним сигналом для сирої нафти, з величезною невизначеністю щодо часу та результату, — сказала засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.
Ціна на нафту Brent зросла на 59% цього місяця, що є найстрімкішим місячним стрибком, більшим за зростання, що спостерігалося під час війни у Перській затоці 1990 року.
За даними аналітичної фірми Kpler, минулого тижня експорт саудівської нафти, перенаправлений з заблокованої Іраном Ормузької протоки до порту Янбу в Червоному морі, досяг 4,658 мільйона барелів на день.
На думку аналітиків JP Morgan, якщо експорт з Янбу буде порушено, саудівській нафті доведеться переорієнтуватися на єгипетський нафтопровід Суец-Середземне море (SUMED).
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-