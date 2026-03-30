Ціни на нафту продовжують зростати через війну на Близькому Сході

Ціни на нафту знову зросли

Ціни на нафту продовжили зростання у понеділок, причому Brent прямує до рекордного місячного зростання, після того як єменські хусити розпочали свої перші атаки на Ізраїль минулими вихідними, посилюючи війну між США та Ізраїлем з Іраном на Близькому Сході.

Ф'ючерси на сиру нафту Brent подорожчали на 2,43 долара, або 2,16%, до 115 доларів за барель, після зростання на 4,2% у п'ятницю.

Нафта марки West Texas Intermediate подорожчала на 1,86 долара, або 1,87%, до 101,50 долара за барель, після зростання на 5,5% під час попередньої сесії.

Ринок практично відкинув перспективу завершення війни шляхом переговорів, попри заяви Трампа про "прямі та непрямі" контакти з Іраном, та готується до різкої ескалації військових дій, що є сильним сигналом для сирої нафти, з величезною невизначеністю щодо часу та результату, — сказала засновниця компанії з аналізу ринку нафти Vanda Insights Вандана Харі.

Ціна на нафту Brent зросла на 59% цього місяця, що є найстрімкішим місячним стрибком, більшим за зростання, що спостерігалося під час війни у Перській затоці 1990 року.

Конфлікт більше не зосереджений у Перській затоці та навколо Ормузької протоки, а тепер поширюється на Червоне море та Баб-ель-Мандебську протоку — один з найважливіших у світі вузлів для транспортування нафти і нафтопродуктів, — зауважують аналітики JP Morgan.

За даними аналітичної фірми Kpler, минулого тижня експорт саудівської нафти, перенаправлений з заблокованої Іраном Ормузької протоки до порту Янбу в Червоному морі, досяг 4,658 мільйона барелів на день.