Цены на нефть продолжают расти из-за войны на Ближнем Востоке

Цены на нефть продолжили рост 30 марта после того, как йеменские хуситы в выходные атаковали Израиль.

Цены на нефть продолжили рост в понедельник, причем Brent следует к рекордному месячному росту, после того как йеменские хуситы начали свои первые атаки на Израиль в минувшие выходные, усиливая войну между США и Израилем с Ираном на Ближнем Востоке.

Фьючерсы на сырую нефть Brent подорожали на 2,43 доллара, или 2,16%, до 115 долларов за баррель после роста на 4,2% в пятницу.

Нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 1,86 доллара, или 1,87%, до 101,50 доллара за баррель после роста на 5,5% во время предыдущей сессии.

Рынок практически отверг перспективу завершения войны путем переговоров, несмотря на заявления Трампа о "прямых и косвенных" контактах с Ираном, и готовится к резкой эскалации военных действий, что является сильным сигналом для сырой нефти, с огромной неопределенностью по времени и результату, — сказала основательница компании по анализу рынка нефти Vanda.

Цена на нефть Brent выросла на 59% этого месяца, что является самым стремительным месячным скачком, большим, чем рост, который наблюдался во время войны в Персидском заливе 1990 года.

Конфликт больше не сосредоточен в Персидском заливе и вокруг Ормузского пролива, а теперь распространяется на Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив — один из важнейших в мире узлов для транспортировки нефти и нефтепродуктов, отмечают аналитики JP Morgan.

По данным аналитической фирмы Kpler, на прошлой неделе экспорт саудовской нефти, перенаправленный из заблокированного Ираном Ормузского пролива в порт Янбу в Красном море, достиг 4,658 миллиона баррелей в день.