Трамп обвалил цены на нефть заявлением насчет Ирана
Трамп обвалил цены на нефть заявлением насчет Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре после переговоров с Тегераном. На этом фоне мировые цены на нефть резко снизились.

  Заявление Трампа об отложении ударов по Ирану привело к резкому падению цен на нефть.
  • Мировые цены на нефть упали в результате временного прекращения военных ударов по иранской энергетической инфраструктуре.

Трамп заявил о временном прекращении ударов по Ирану и обвалил цены на нефть

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, за последние два дня США и Иран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Он уточнил, что Пентагон получил приказ отложить удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней — при успехе дальнейших переговоров.

Я рад сообщить, что за последние 2 дня состоялись очень плодотворные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Я приказал приостановить все военные удары на 5 дней.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

После этого заявления цены на нефть марки Brent резко упали.

По данным Лондонской биржи ICE, нефть Brent сейчас торгуется около 99,9 долларов за баррель, в то время как до заявления цена была 112,9 долларов.

Европейские цены на газ также резко упали.

Однако иранские медиа, связанные с КСИР, сообщают, что никаких переговоров с Трампом не было, и утверждают, что он отступил из-за страха иранских мер мести.

Спикер Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Эбрагим Резаи сообщил:

Сражение продолжается… и еще одно поражение дьявола. Трамп и Соединенные Штаты снова потерпели поражение.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп отменил санкции против иранской нефти
Минфин США
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Стармер созывает экстренную тайную встречу из-за войны в Иране — инсайдеры
Стармер пытается защитить население Британии
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Иран грозится полностью заблокировать Ормузский пролив
Иран

