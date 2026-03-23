Трамп обвалил цены на нефть заявлением насчет Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре после переговоров с Тегераном. На этом фоне мировые цены на нефть резко снизились.
Главные тезисы
- Заявление Трампа об отложении ударов по Ирану привело к резкому падению цен на нефть.
- Мировые цены на нефть упали в результате временного прекращения военных ударов по иранской энергетической инфраструктуре.
Трамп заявил о временном прекращении ударов по Ирану и обвалил цены на нефть
Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.
Он уточнил, что Пентагон получил приказ отложить удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней — при успехе дальнейших переговоров.
После этого заявления цены на нефть марки Brent резко упали.
По данным Лондонской биржи ICE, нефть Brent сейчас торгуется около 99,9 долларов за баррель, в то время как до заявления цена была 112,9 долларов.
Европейские цены на газ также резко упали.
Спикер Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Эбрагим Резаи сообщил:
Сражение продолжается… и еще одно поражение дьявола. Трамп и Соединенные Штаты снова потерпели поражение.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-