Трамп обвалил цены на нефть заявлением насчет Ирана

Президент США Дональд Трамп поручил отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре после переговоров с Тегераном. На этом фоне мировые цены на нефть резко снизились.

Трамп заявил о временном прекращении ударов по Ирану и обвалил цены на нефть

Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, за последние два дня США и Иран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке.

Он уточнил, что Пентагон получил приказ отложить удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней — при успехе дальнейших переговоров.

Я рад сообщить, что за последние 2 дня состоялись очень плодотворные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Я приказал приостановить все военные удары на 5 дней. Дональд Трамп Президент США

После этого заявления цены на нефть марки Brent резко упали.

По данным Лондонской биржи ICE, нефть Brent сейчас торгуется около 99,9 долларов за баррель, в то время как до заявления цена была 112,9 долларов.

Европейские цены на газ также резко упали.

Однако иранские медиа, связанные с КСИР, сообщают, что никаких переговоров с Трампом не было, и утверждают, что он отступил из-за страха иранских мер мести.

Спикер Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Ирана Эбрагим Резаи сообщил: