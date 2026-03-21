Стармер созывает экстренную тайную встречу из-за войны в Иране — инсайдеры

Согласно данным Reuters, британский лидер Кир Стармер созывает срочную встречу старших министров и главы Банка Англии Эндрю Бейли. В центре внимания – обсуждение помощи населению страны в борьбе с стремительным ростом стоимости жизни, спровоцированным войной на Ближнем Востоке.

Стармер пытается защитить население Британии

Журналисты обращают внимание на то, что в течение последних недель премьер-министр Великобритании испытывает все более сильное давление со стороны США.

Как известно, американский лидер Дональд Трамп жаловался, что Стармер не поддержал его во время начала войны на Ближнем Востоке.

Более того, операция США и Израиля против Ирана спровоцировала рост мировых цен на энергоносители.

На этом фоне 16 марта Кир Стармер пообещал поддержать группы населения, чьи проблемы со стоимостью жизни усугубились из-за конфликта.

Официальный Лондон уже принял решение, что выделит пакет помощи в размере 53 миллионов фунтов стерлингов (70 миллионов долларов).

Эти средства будут направлены на поддержание уязвимых домохозяйств и помогут справиться с ростом стоимости мазута.