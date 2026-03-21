Стармер скликає екстрену таємну зустріч через війну в Ірані — інсайдери

Згідно з даними Reuters, британський лідер Кір Стармер скликає термінову зустріч старших міністрів та голови Банку Англії Ендрю Бейлі. У центрі уваги — обговорення допомоги населенню країни у боротьбі зі стрімким зростанням вартості життя, спровокованим війною на Близькому Сході.

Стармер намагається захистити населення Британії

Журналісти звертають увагу на те, що протягом останніх тижнів прем’єр-міністр Великої Британії зазнає дедалі сильнішого тиску з боку США.

Як відомо, американський лідер Дональд Трамп скаржився на те, що Стармер не підтримав його під час початку війни на Близькому Сході.

Ба більше, операція США та Ізраїлю проти Ірану спровокувала зростання світових цін на енергоносії.

На цьому тлі 16 березня Кір Стармер пообіцяв підтримати групи населення, чиї проблеми з вартістю життя погіршилися через конфлікт.

Офіційний Лондон уже ухвалив рішення, що виділить пакет допомоги у розмірі 53 мільйони фунтів стерлінгів (70 мільйонів доларів).

Ці кошти будуть спрямовані на підтримку вразливих домогосподарств і допоможуть впоратися зі зростанням вартості мазуту.