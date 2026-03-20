Британія дозволила США використовувати свої військові бази для ударів по Ірану

Британський уряд дозволив Сполученим Штатам використати військові бази на території Великої Британії для ударів по іранських ракетних позиціях, з яких здійснюються атаки на судна в Ормузькій протоці.
Головні тези:
- Британський уряд дозволив США використовувати свої військові бази для ударів по іранських ракетних позиціях в рамках колективної самооборони регіону.
- Війна між США та Іраном викликала розкол у НАТО та дипломатичну кризу, коли союзники відмовилися прямо втручатися в конфлікт.
США зможуть бити по Ірану з військових баз Британії
Таке рішення міністри ухвалили 20 березня, під час зустрічі, присвяченої війні з Іраном і блокуванню Тегераном Ормузької протоки.
У заяві Даунінг-стріт наголосили, що домовленість про використання британських баз стосується "оборонних операцій" США в межах колективної самооборони регіону.
Війна, яка почалася після ударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого, швидко вийшла за межі суто воєнного протистояння і переросла в дипломатичну кризу між Вашингтоном та його союзниками по НАТО.
Дональд Трамп публічно дорікав партнерам за небажання долучатися до операцій навколо Ормузької протоки, а Кіра Стармера критикував за надто обережну позицію.
Іран фактично заблокував прохід через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти і газу. На тлі цього ціни на енергоносії різко зросли.
На цьому тлі Трамп назвав позицію союзників "дуже дурною помилкою", а згодом узагалі охарактеризував їх як "боягузів". Він також заявив, що Вашингтону варто переглянути своє ставлення до ролі США в НАТО.
