Німеччина та Британія не патрулюватимуть Ормузьку протоку попри заклики Трампа

Британія та Німеччина не планують брати участі у військовому патрулюванні Ормузької протоки, попри заклики президента США Дональда Трампа до союзників посилити військову присутність у регіоні.

Британія і ФРН відмовилися патрулювати Ормузьку протоку

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер відмовився відправляти військові кораблі для допомоги у відновленні судноплавства через протоку, яка є одним із ключових маршрутів світового нафтового експорту.

Міністр енергетики Великої Британії Ед Мілібенд заявив, що уряд інтенсивно розглядає можливі кроки для відкриття протоки, але відмовився брати на себе чіткі зобов'язання щодо військової участі.

За його словами, Лондон може розглянути інші варіанти допомоги, зокрема використання безпілотних систем для пошуку морських мін. Водночас британський уряд наразі не готовий направляти військові кораблі для розмінування маршруту, навіть попри те, що есмінець HMS Dragon відправли у східну частину Середземного моря для підтримки протиповітряної оборони навколо Кіпру.

Водночас заступник міністра закордонних справ Ірану попередив британський уряд про наслідки можливої участі в операції. За його словами, Іран не перебуває у стані війни з Великою Британією, але будь-яка участь Лондона у військовій місії в Ормузькій протоці буде розцінена як приєднання до американсько-ізраїльської агресії проти Ірану.

Паралельно скептично до ідеї військового супроводу суден поставилися і в Німеччині. Міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль заявив, що не бачить нагальної потреби у військовій участі Берліна в операції в Ормузькій протоці.

Безпеку можна забезпечити лише тоді, коли військовий конфлікт у своїй основі буде врегульований.

За словами міністра, Європа традиційно підтримує заходи із захисту морських шляхів, однак у цьому випадку він не бачить ані необхідності, ані підстав для участі Німеччини.

Вадефуль також закликав США та Ізраїль інформувати союзників про свої подальші цілі у війні та разом обговорювати шляхи її завершення. Він додав, що країни регіону очікують активної дипломатичної ролі Німеччини.

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше також наголосив, що наразі немає підстав думати про військове забезпечення безпеки морських шляхів. За його словами, Німеччина не є стороною війни і не має наміру нею ставати, а всі зусилля Берліна спрямовані на її завершення.

Сумніви щодо участі висловили й інші союзники США. Франція прямо відмовилася виконувати прохання Вашингтона. Міністр збройних сил країни заявив, що позиція Парижа залишатиметься оборонною та захисною і Франція не дозволить втягнути себе у війну, яку ведуть США та Ізраїль.

Південна Корея заявила, що уважно стежить за ситуацією та консультується із союзниками, однак також не оголосила про готовність направляти військові кораблі.

За даними The Wall Street Journal, Дональд Трамп планує цього тижня оголосити коаліцію держав, готових супроводжувати судна через Ормузьку протоку. Раніше він закликав Китай, Францію, Японію, Південну Корею та Велику Британію направити військові кораблі до Перської затоки, щоб Ормузька протока більше не була загрозою.