Германия и Британия не будут патрулировать Ормузский пролив вопреки призывам Трампа

Британия и Германия не планируют участвовать в военном патрулировании Ормузского пролива, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к союзникам усилить военное присутствие в регионе.
Главные тезисы
Британия и ФРГ отказались патрулировать Ормузский пролив
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отправлять военные корабли для помощи в восстановлении судоходства через пролив, который является одним из ключевых маршрутов мирового нефтяного экспорта.
По его словам, Лондон может рассмотреть другие варианты помощи, в том числе использование беспилотных систем для поиска морских мин. В то же время британское правительство пока не готово направлять военные корабли для разминирования маршрута, даже несмотря на то, что эсминец HMS Dragon отправили в восточную часть Средиземного моря для поддержки противовоздушной обороны вокруг Кипра.
В то же время, заместитель министра иностранных дел Ирана предупредил британское правительство о последствиях возможного участия в операции. По его словам, Иран не находится в состоянии войны с Великобританией, но любое участие Лондона в военной миссии в Ормузском проливе будет расценено как присоединение к американо-израильской агрессии против Ирана.
Параллельно скептически к идее военного сопровождения судов отнеслись и в Германии. Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль заявил, что не видит неотложной потребности в военном участии Берлина в операции в Ормузском проливе.
По словам Министра, Европа традиционно поддерживает меры по защите морских путей, однако в этом случае он не видит ни необходимости, ни оснований для участия Германии.
Вадефуль также призвал США и Израиль информировать союзников о своих дальнейших целях в войне и вместе обсуждать пути ее завершения. Он добавил, что страны региона ожидают активную дипломатическую роль Германии.
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц ранее также подчеркнул, что пока нет оснований думать о военном обеспечении безопасности морских путей. По его словам, Германия не является стороной войны и не намерена ею становиться, а все усилия Берлина направлены на ее завершение.
Сомнения по поводу участия выразили и другие союзники США. Франция прямо отказалась выполнять просьбы Вашингтона. Министр вооруженных сил страны заявил, что позиция Парижа будет оставаться оборонной и защитной, и Франция не позволит втянуть себя в войну, которую ведут США и Израиль.
По данным The Wall Street Journal, Дональд Трамп планирует на этой неделе объявить коалицию государств, готовых сопровождать суда через Ормузский пролив. Ранее он призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию направить военные корабли в Персидский залив, чтобы Ормузский пролив больше не представлял угрозы.
