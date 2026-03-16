Германия и Британия не будут патрулировать Ормузский пролив вопреки призывам Трампа

Британия и Германия не планируют участвовать в военном патрулировании Ормузского пролива, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа к союзникам усилить военное присутствие в регионе.

Британия и ФРГ отказались патрулировать Ормузский пролив

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался отправлять военные корабли для помощи в восстановлении судоходства через пролив, который является одним из ключевых маршрутов мирового нефтяного экспорта.

Министр энергетики Великобритании Эд Милибенд заявил, что правительство интенсивно рассматривает возможные шаги для открытия пролива, но отказалось брать на себя четкие обязательства по военному участию.

По его словам, Лондон может рассмотреть другие варианты помощи, в том числе использование беспилотных систем для поиска морских мин. В то же время британское правительство пока не готово направлять военные корабли для разминирования маршрута, даже несмотря на то, что эсминец HMS Dragon отправили в восточную часть Средиземного моря для поддержки противовоздушной обороны вокруг Кипра.

В то же время, заместитель министра иностранных дел Ирана предупредил британское правительство о последствиях возможного участия в операции. По его словам, Иран не находится в состоянии войны с Великобританией, но любое участие Лондона в военной миссии в Ормузском проливе будет расценено как присоединение к американо-израильской агрессии против Ирана.

Параллельно скептически к идее военного сопровождения судов отнеслись и в Германии. Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль заявил, что не видит неотложной потребности в военном участии Берлина в операции в Ормузском проливе.

Безопасность может быть обеспечена только тогда, когда военный конфликт в своей основе будет урегулирован.

По словам Министра, Европа традиционно поддерживает меры по защите морских путей, однако в этом случае он не видит ни необходимости, ни оснований для участия Германии.

Вадефуль также призвал США и Израиль информировать союзников о своих дальнейших целях в войне и вместе обсуждать пути ее завершения. Он добавил, что страны региона ожидают активную дипломатическую роль Германии.

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц ранее также подчеркнул, что пока нет оснований думать о военном обеспечении безопасности морских путей. По его словам, Германия не является стороной войны и не намерена ею становиться, а все усилия Берлина направлены на ее завершение.

Сомнения по поводу участия выразили и другие союзники США. Франция прямо отказалась выполнять просьбы Вашингтона. Министр вооруженных сил страны заявил, что позиция Парижа будет оставаться оборонной и защитной, и Франция не позволит втянуть себя в войну, которую ведут США и Израиль.

Южная Корея заявила, что внимательно следит за ситуацией и консультируется с союзниками, однако не объявила о готовности направлять военные корабли.

По данным The Wall Street Journal, Дональд Трамп планирует на этой неделе объявить коалицию государств, готовых сопровождать суда через Ормузский пролив. Ранее он призвал Китай, Францию, Японию, Южную Корею и Великобританию направить военные корабли в Персидский залив, чтобы Ормузский пролив больше не представлял угрозы.