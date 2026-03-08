"Мы это запомним". Трамп публично разозлился на Стармера

Президент США Дональд Трамп начал публично критиковать британского лидера Кира Стармера за якобы запоздалые решения, когда США и Израиль "почти победили" в войне, начатой против Ирана.
Главные тезисы
- Дональд Трамп утверждает, что помощь Британии запоздала.
- Кир Стармер на эти громкие обвинения пока не отреагировал.
Трамп пристыдил Стармера и Британию
Глава Белого дома отреагировал на решение официального Лондона после того, как британский лидер Кир Стармер приказал за 5 дней подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.
Более того, во время беседы с представителями СМИ на борту президентского самолета Трамп выступил с новым заявлением по этому поводу.
По словам американского лидера, он считает запоздавшим разрешение Кира Стармера на ограниченное использование американскими военными ее баз в регионе — для препятствования Ирану в нанесении ракетных ударов.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-