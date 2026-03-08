"Мы это запомним". Трамп публично разозлился на Стармера

Президент США Дональд Трамп начал публично критиковать британского лидера Кира Стармера за якобы запоздалые решения, когда США и Израиль "почти победили" в войне, начатой против Ирана.

Трамп пристыдил Стармера и Британию

Глава Белого дома отреагировал на решение официального Лондона после того, как британский лидер Кир Стармер приказал за 5 дней подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.

Британия, когда-то великий наш союзник, возможно, самый большой из всех, наконец серьезно думает об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Ладно, премьер Стармер — нам они больше не нужны. Но мы это запомним. Нам не нужны те, кто приобщается к войнам, когда мы уже победили. Дональд Трамп Президент США

Фото: скриншот

Более того, во время беседы с представителями СМИ на борту президентского самолета Трамп выступил с новым заявлением по этому поводу.

По словам американского лидера, он считает запоздавшим разрешение Кира Стармера на ограниченное использование американскими военными ее баз в регионе — для препятствования Ирану в нанесении ракетных ударов.