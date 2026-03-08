"Мы это запомним". Трамп публично разозлился на Стармера
Категория
Политика
Дата публикации

"Мы это запомним". Трамп публично разозлился на Стармера

Donald Trump
Трамп пристыдил Стармера и Британию
Read in English
Читати українською

Президент США Дональд Трамп начал публично критиковать британского лидера Кира Стармера за якобы запоздалые решения, когда США и Израиль "почти победили" в войне, начатой против Ирана.

Главные тезисы

  • Дональд Трамп утверждает, что помощь Британии запоздала.
  • Кир Стармер на эти громкие обвинения пока не отреагировал.

Трамп пристыдил Стармера и Британию

Глава Белого дома отреагировал на решение официального Лондона после того, как британский лидер Кир Стармер приказал за 5 дней подготовить авианосец HMS Prince of Wales к отправке на Ближний Восток.

Британия, когда-то великий наш союзник, возможно, самый большой из всех, наконец серьезно думает об отправке двух авианосцев на Ближний Восток. Ладно, премьер Стармер — нам они больше не нужны. Но мы это запомним. Нам не нужны те, кто приобщается к войнам, когда мы уже победили.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Фото: скриншот

Более того, во время беседы с представителями СМИ на борту президентского самолета Трамп выступил с новым заявлением по этому поводу.

По словам американского лидера, он считает запоздавшим разрешение Кира Стармера на ограниченное использование американскими военными ее баз в регионе — для препятствования Ирану в нанесении ракетных ударов.

Нам они уже не нужны, это неправильное время. Было бы хорошо, если бы они у нас были две недели назад, — заявил Дональд Трамп.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Время действовать". Трамп набросился на Зеленского с циничными обвинениями
Трамп усиливает давление на Украину и Зеленского
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Правительство Кубы в скором времени падет — Трамп
Трамп
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп оценил вероятность введения войск США в Иран
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?