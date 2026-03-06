Правительство Кубы в скором времени падет — Трамп
Правительство Кубы в скором времени падет — Трамп

Трамп
Источник:  CNN

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Кубы «достаточно скоро упадет», и Вашингтон сейчас сосредоточен на этом вопросе.

Главные тезисы

  • Президент Трамп выразил уверенность в скором падении правительства Кубы, сосредотачивая внимание на этом вопросе.
  • Ситуация с Кубой назревала десятилетиями и сейчас наступил момент изменений, по мнению президента США.

Трамп заявил, что правительство Кубы в скором времени упадет

Трамп выразил уверенность в конце этого правительства Кубы.

Куба, кстати, скоро упадет. Это не связано с другими событиями, но оно тоже упадет. Они очень хотят заключить сделку, хотят договориться. Поэтому я собираюсь направить туда Марко (Рубио) и посмотрим, как это сработает. Мы действительно сейчас на этом сосредоточены.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

По его словам, ситуация с Кубой назревала десятилетиями.

Я наблюдаю за этим уже 50 лет, и теперь это как будто именно идет мне в руки. У нас все идет очень хорошо.

Накануне Трамп в Белом доме заявил, что возвращение американских кубинцев на родину является лишь «вопросом времени», намекнув, что это может стать следующей задачей его администрации после продолжающейся войны с Ираном.

Он (Рубио — ред.) выполняет определенную работу, и следующей задачей будет совершить особую Кубу, — сказал Трамп в четверг, имея в виду своего государственного секретаря. — Он говорит: «Давайте сначала закончим это». Мы могли бы сделать все одновременно, но есть плохие вещи.

Трамп

