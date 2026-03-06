Правительство Кубы в скором времени падет — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство Кубы «достаточно скоро упадет», и Вашингтон сейчас сосредоточен на этом вопросе.
Главные тезисы
- Президент Трамп выразил уверенность в скором падении правительства Кубы, сосредотачивая внимание на этом вопросе.
- Ситуация с Кубой назревала десятилетиями и сейчас наступил момент изменений, по мнению президента США.
Трамп заявил, что правительство Кубы в скором времени упадет
Трамп выразил уверенность в конце этого правительства Кубы.
По его словам, ситуация с Кубой назревала десятилетиями.
Я наблюдаю за этим уже 50 лет, и теперь это как будто именно идет мне в руки. У нас все идет очень хорошо.
Накануне Трамп в Белом доме заявил, что возвращение американских кубинцев на родину является лишь «вопросом времени», намекнув, что это может стать следующей задачей его администрации после продолжающейся войны с Ираном.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-