Трамп разрешил Индии снова покупать российскую нефть

Американский лидер Дональд Трамп уже предоставил Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море. Об этом решении официально объявил министр финансов США Скотт Бессент.

США снова ослабили давление на Россию

Как утверждает Бессент, Дональд Трамп и команда американского Минфина приняла это решение, "чтобы обеспечить продление поступления нефти на мировой рынок".

Министр официально подтвердил, что предоставляет Индии 30-дневный доступ, что открывает возможность индийским НПЗ покупать российскую нефть.

Эта мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, которая уже застряла в море, — уверяет Бессент. Поделиться

На этом фоне он заявил, что Индия остается важным союзником Соединенных Штатов.

Американский министр питает надежду на то, что Нью-Дели нарастит закупки американской нефти.

Как уже упоминалось ранее, 2 месяца назад Дональд Трамп подписал указ об отмене 25% пошлин на все индийские товары, действовавшие с 2025 года как реакция на закупку Индией большого объема российской нефти.

Затем он добавил, что Индия будет покупать нефть у Венесуэлы, а также попросил присоединиться к этому и Китай.