Трамп разрешил Индии снова покупать российскую нефть
Экономика
Трамп разрешил Индии снова покупать российскую нефть

Минфин США
Трамп
Read in English
Читати українською

Американский лидер Дональд Трамп уже предоставил Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море. Об этом решении официально объявил министр финансов США Скотт Бессент.

Главные тезисы

  • По словам американских властей, речь идет о краткосрочной мере.
  • В команде Трампа также уверяют, что Кремль не получит значительную финансовую выгоду.

США снова ослабили давление на Россию

Как утверждает Бессент, Дональд Трамп и команда американского Минфина приняла это решение, "чтобы обеспечить продление поступления нефти на мировой рынок".

Министр официально подтвердил, что предоставляет Индии 30-дневный доступ, что открывает возможность индийским НПЗ покупать российскую нефть.

Эта мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только операции с нефтью, которая уже застряла в море, — уверяет Бессент.

На этом фоне он заявил, что Индия остается важным союзником Соединенных Штатов.

Американский министр питает надежду на то, что Нью-Дели нарастит закупки американской нефти.

Как уже упоминалось ранее, 2 месяца назад Дональд Трамп подписал указ об отмене 25% пошлин на все индийские товары, действовавшие с 2025 года как реакция на закупку Индией большого объема российской нефти.

Затем он добавил, что Индия будет покупать нефть у Венесуэлы, а также попросил присоединиться к этому и Китай.

Экономика
Мир
Политика
