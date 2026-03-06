Трамп разрешил Индии снова покупать российскую нефть

Американский лидер Дональд Трамп уже предоставил Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая находится на танкерах в море. Об этом решении официально объявил министр финансов США Скотт Бессент.
Главные тезисы
- По словам американских властей, речь идет о краткосрочной мере.
- В команде Трампа также уверяют, что Кремль не получит значительную финансовую выгоду.
США снова ослабили давление на Россию
Как утверждает Бессент, Дональд Трамп и команда американского Минфина приняла это решение, "чтобы обеспечить продление поступления нефти на мировой рынок".
Министр официально подтвердил, что предоставляет Индии 30-дневный доступ, что открывает возможность индийским НПЗ покупать российскую нефть.
На этом фоне он заявил, что Индия остается важным союзником Соединенных Штатов.
Американский министр питает надежду на то, что Нью-Дели нарастит закупки американской нефти.
Как уже упоминалось ранее, 2 месяца назад Дональд Трамп подписал указ об отмене 25% пошлин на все индийские товары, действовавшие с 2025 года как реакция на закупку Индией большого объема российской нефти.
Затем он добавил, что Индия будет покупать нефть у Венесуэлы, а также попросил присоединиться к этому и Китай.
