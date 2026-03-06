"Время действовать". Трамп набросился на Зеленского с циничными обвинениями
Категория
Политика
Дата публикации

"Время действовать". Трамп набросился на Зеленского с циничными обвинениями

Трамп усиливает давление на Украину и Зеленского
Read in English
Читати українською
Источник:  Politico

Глава Белого дома Дональд Трамп снова начал врать, что мирные переговоры по завершению российской войны против Украины тормозятся из-за Владимира Зеленского. Что интересно, эти обвинения прозвучали после того, как США попросили у Украины о помощи на Ближнем Востоке.

Главные тезисы

  • Трампу до сих пор кажется, что Путин хочет подписать мирное соглашение с Украиной.
  • Президент США пытается склонить Киев к болезненным уступкам в войне.

Трамп усиливает давление на Украину и Зеленского

Журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать ход российско-украинских мирных переговоров, в которых США являются посредником.

Дональд Трамп начал утверждать, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "пора действовать, и он должен обеспечить заключенное соглашение".

Думаю, Путин готов заключать соглашение, — цинично добавил президент США.

Следует отметить, что Трамп так и не смог объяснить, что именно не так делает Владимир Зеленский.

Глава Белого дома соврал, что украинский лидер "не демонстрирует достаточной готовности к переговорам".

Немыслимо, что он (Зеленский — ред.) препятствует… У вас нет карт. У него теперь еще меньше карт, — цинично заявил Трамп.

На этом фоне он в очередной раз подверг критике администрацию Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые можно было продать странам Ближнего Востока.

Следует отметить, что накануне Зеленский сообщил, что от США поступила просьба о помощи в противодействии "Шахедам", которые Иран теперь активно применяет на Ближнем Востоке.

