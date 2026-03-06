Глава Белого дома Дональд Трамп снова начал врать, что мирные переговоры по завершению российской войны против Украины тормозятся из-за Владимира Зеленского. Что интересно, эти обвинения прозвучали после того, как США попросили у Украины о помощи на Ближнем Востоке.
Главные тезисы
- Трампу до сих пор кажется, что Путин хочет подписать мирное соглашение с Украиной.
- Президент США пытается склонить Киев к болезненным уступкам в войне.
Трамп усиливает давление на Украину и Зеленского
Журналисты попросили у главы Белого дома прокомментировать ход российско-украинских мирных переговоров, в которых США являются посредником.
Дональд Трамп начал утверждать, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому "пора действовать, и он должен обеспечить заключенное соглашение".
Следует отметить, что Трамп так и не смог объяснить, что именно не так делает Владимир Зеленский.
Глава Белого дома соврал, что украинский лидер "не демонстрирует достаточной готовности к переговорам".
На этом фоне он в очередной раз подверг критике администрацию Байдена за бесплатные поставки боеприпасов Украине, которые можно было продать странам Ближнего Востока.
Следует отметить, что накануне Зеленский сообщил, что от США поступила просьба о помощи в противодействии "Шахедам", которые Иран теперь активно применяет на Ближнем Востоке.
