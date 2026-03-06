Венгрия захватила в заложники 7 украинцев и похитила деньги "Ощадбанка"

Как сообщает глава украинского МИД Андрей Сибига, венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины, сотрудников "Ощадбанка", и похитили деньги и ценности. Это преступление произошло в Будапеште.
Главные тезисы
- Местонахождение сотрудников “Ощадбанка” пока неизвестно.
- Также Венгрия похитила 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота вместе с инкассаторскими машинами.
Украина требует от Венгрии отпустить ее граждан
Глава дипломатического ведомства отметил, что эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного "Ощадбанка".
Что важно понимать, они совершали рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в пределах регулярных перевозок между государственными банками.
Шеф украинской дипломатии уже отправил Будапешту официальную ноту с требованием немедленного освобождения заложников.
Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили “Ощадбанка” находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.
Место нахождения заложников пока неизвестно.
