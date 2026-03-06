Венгрия захватила в заложники 7 украинцев и похитила деньги "Ощадбанка"
Категория
Мир
Дата публикации

Венгрия захватила в заложники 7 украинцев и похитила деньги "Ощадбанка"

Андрей Сибига
Украина требует от Венгрии отпустить ее граждан
Read in English
Читати українською

Как сообщает глава украинского МИД Андрей Сибига, венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины, сотрудников "Ощадбанка", и похитили деньги и ценности. Это преступление произошло в Будапеште.

Главные тезисы

  • Местонахождение сотрудников “Ощадбанка” пока неизвестно.
  • Также Венгрия похитила 40 млн долл. США, 35 млн евро, 9 кг золота вместе с инкассаторскими машинами.

Украина требует от Венгрии отпустить ее граждан

Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины. Причины, а также состояние здоровья и возможность связи с ними до сих пор неизвестны.

Андрей Сибига

Андрей Сибига

Глава МИД Украины

Глава дипломатического ведомства отметил, что эти семеро украинцев являются сотрудниками государственного "Ощадбанка".

Что важно понимать, они совершали рейс на двух инкассаторских автомобилях между Австрией и Украиной и перевозили средства и ценности в пределах регулярных перевозок между государственными банками.

Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет, - подчеркнул Сибига.

Шеф украинской дипломатии уже отправил Будапешту официальную ноту с требованием немедленного освобождения заложников.

Согласно данным GPS сигнала, незаконно задержанные автомобили “Ощадбанка” находятся в центре Будапешта, вблизи одной из силовых структур Венгрии.

Место нахождения заложников пока неизвестно.

Груз был оформлен в соответствии с международными правилами перевозок и действующими Европейскими таможенными процедурами. Объем ценностей, находившихся в угнанных автомобилях, составил 40 млн дол. США, 35 млн. евро, 9 кг золота. "Ощадбанк" требует немедленного освобождения своих сотрудников и имущества и возвращения их в Украину, - сказано в официальном заявлении банка.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
90 млрд евро для Украины. Орбан намекнул на снятие вето
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский прогнозирует поражение Орбана на выборах
Орбан
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Орбан угрожает "силой" заставить Украину восстановить нефтепровод "Дружба"
Orban Victor
Орбан

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?