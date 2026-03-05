Орбан угрожает "силой" заставить Украину восстановить нефтепровод "Дружба"

"Мы победим!". Орбан снова набросился с угрозами на Украину

Видео с соответствующими заявлениями он разместил в X.

По его словам, у Венгрии есть политические и финансовые инструменты, чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти.

Мы победим. И мы победим силой. У нас есть политические и финансовые инструменты, и с их помощью мы заставим их безусловно и как можно скорее возобновить работу нефтепровода "Дружба". Виктор Орбан Премьер-министр Венгрии

There will be no deals, no compromise. We will break the Ukrainian oil blockade by force. Hungary’s energy will soon flow again through the Friendship pipeline. 🇭🇺 pic.twitter.com/FZc8CcK0Ei — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 5, 2026

Хочу дать ясно понять, здесь мы победим, и мы победим силой. Здесь не будет компромиссов. Мы нанесем им поражение. Мы пробьем нефтяную блокаду, мы заставим украинцев возобновить поставки не через бизнес, не через соглашение, не через компромисс, но через силу.

2 марта венгерский премьер Виктор Орбан заявил о спутниковых снимках, якобы доказывающих отсутствие препятствий работе "Дружбы".

Владимир Зеленский, комментируя это, сказал, что со спутниковых снимков можно увидеть далеко не все детали. Также президент Украины упрекнул Орбану и Фицо за эгоизм в ситуации с нефтепроводом "Дружба".

5 марта Зеленский намекнул, что Вооруженные силы Украины могут убедить Орбана разблокировать кредит от ЕС на 90 млрд евро, который он тормозит из-за остановки работы "Дружбы".