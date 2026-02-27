Орбан хочет направить специальную миссию в Украину — ЕС поддерживает

Венгерский лидер Виктор Орбан призвал официальный Брюссель направить мониторинговую миссию в Украину для проверки состояния нефтепровода "Дружба". Европейская комиссия положительно оценила эту идею.

Что известно о новом предложении Орбана

С заявлением по этому поводу выступила спикер Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен.

Она обратила внимание на то, что именно атака России на нефтеперекачивающую станцию трубопровода "Дружба" 27 января повлекла повреждения, которые фактически остановили процесс поставки нефти в Венгрию и Словакию.

Венгерский лидер Виктор Орбан некоторое время публично пытался шантажировать Украину и потребовал как можно скорее отремонтировать нефтепровод, однако недавно выступил с новым предложением.

Он требует от официального Брюсселя направить специальную миссию для проверки состояния нефтепровода "Дружба".

Власти Европейского союза положительно отреагировали на эту идею и уже пытаются договориться с Киевом обо всех деталях.