90 млрд евро для Украины. Орбан намекнул на снятие вето
Категория
Экономика
Дата публикации

90 млрд евро для Украины. Орбан намекнул на снятие вето

Орбан
Читати українською
Источник:  Politico

Глава венгерского правительства Виктор Орбан намекнул, что у него может быть еще одно условие для того, чтобы разблокировать предоставление Украине кредита в объеме 90 млрд евро. Речь идет о том, чтобы ЕС официально оценил ущерб, нанесенный нефтепроводу "Дружба".

Главные тезисы

  • Новое требование венгерского лидера может иметь более широкие последствия.
  • Вероятно, он добивается принятия оборонного кредита в размере 16 млрд евро в рамках инструмента SAFE.

Орбан продолжает шантажировать ЕС и Украину

По словам анонимных источников, президент Европейского совета Антониу Средства недавно получил письмо от венгерского лидера.

В нем приспешник Путина намекнул, что готов снять свое вето относительно решения по Украине, если официальный Брюссель оценит ущерб, нанесенный нефтепроводу "Дружба".

Несмотря на это, сразу несколько дипломатов, участвующих в переговорах, предупреждают, что маневрирование Виктора Орбана может быть шире.

Инсайдеры склоняются к мнению, что Будапешт может и дальше блокировать санкции, пока не будет поддержана его собственная заявка на оборонный кредит в размере 16 млрд евро — в рамках инструмента SAFE.

По убеждению дипломатов, кампания давления со стороны Виктора Орбана, прежде всего, нацелена на ускорение одобрения Еврокомиссией запроса SAFE.

Предполагается, что именно оборонный кредит может стать для Орбана решающим аргументом, несмотря на его публичные заявления о якобы заговоре ЕС с Украиной с целью лишить Венгрию доступа к дешевому российскому нефтеснабжению.

