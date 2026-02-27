90 млрд евро для Украины. Орбан намекнул на снятие вето

Глава венгерского правительства Виктор Орбан намекнул, что у него может быть еще одно условие для того, чтобы разблокировать предоставление Украине кредита в объеме 90 млрд евро. Речь идет о том, чтобы ЕС официально оценил ущерб, нанесенный нефтепроводу "Дружба".

Орбан продолжает шантажировать ЕС и Украину

По словам анонимных источников, президент Европейского совета Антониу Средства недавно получил письмо от венгерского лидера.

В нем приспешник Путина намекнул, что готов снять свое вето относительно решения по Украине, если официальный Брюссель оценит ущерб, нанесенный нефтепроводу "Дружба".

Несмотря на это, сразу несколько дипломатов, участвующих в переговорах, предупреждают, что маневрирование Виктора Орбана может быть шире.

Инсайдеры склоняются к мнению, что Будапешт может и дальше блокировать санкции, пока не будет поддержана его собственная заявка на оборонный кредит в размере 16 млрд евро — в рамках инструмента SAFE.

По убеждению дипломатов, кампания давления со стороны Виктора Орбана, прежде всего, нацелена на ускорение одобрения Еврокомиссией запроса SAFE.