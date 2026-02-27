90 млрд євро для України. Орбан натякнув на зняття вето
90 млрд євро для України. Орбан натякнув на зняття вето

Орбан
Read in English
Джерело:  Politico

Глава угорського уряду Віктор Орбан натякнув, що в нього може бути ще одна умова для того, аби розблокувати надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро. Йдеться про те, щоб ЄС офіційно оцінив збитки, завдані нафтопроводу “Дружба”.

Головні тези:

  • Нова вимога угорського лідера може мати ширші наслідки.
  • Ймовірно, він добивається ухвалення оборонного кредиту у розмірі 16 млрд євро у межах інструменту SAFE.

Орбан продовжує шантажувати ЄС та Україну

За словами анонімних джерел, президент Європейської ради Антоніу Кошти нещодавно отримав листа від угорського лідера.

У ньому поплічник Путіна натякнув, що готовий зняти своє вето щодо рішення по Україні, якщо офіційний Брюссель оцінить збитки, завдані нафтопроводу “Дружба”.

Попри це, одразу кілька дипломатів, які є учасниками переговорів, попереджають, що маневрування Віктора Орбана може бути ширшим.

Інсайдери схиляються до думки, що Будапешт може й надалі блокувати санкції, аж поки не буде підтримана його власна заявка на оборонний кредит у розмірі 16 млрд євро — у межах інструменту SAFE.

На переконання дипломатів, кампанія тиску з боку Віктора Орбана насамперед націлена на пришвидшення схвалення Єврокомісією запиту SAFE.

Припускають, що саме оборонний кредит може стати для Орбана вирішальним аргументом, попри його публічні заяви про нібито змову ЄС з Україною з метою позбавити Угорщину доступу до дешевого російського нафтопостачання.

