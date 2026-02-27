90 млрд євро для України. Орбан натякнув на зняття вето

Глава угорського уряду Віктор Орбан натякнув, що в нього може бути ще одна умова для того, аби розблокувати надання Україні кредиту в обсязі 90 млрд євро. Йдеться про те, щоб ЄС офіційно оцінив збитки, завдані нафтопроводу “Дружба”.

Орбан продовжує шантажувати ЄС та Україну

За словами анонімних джерел, президент Європейської ради Антоніу Кошти нещодавно отримав листа від угорського лідера.

У ньому поплічник Путіна натякнув, що готовий зняти своє вето щодо рішення по Україні, якщо офіційний Брюссель оцінить збитки, завдані нафтопроводу “Дружба”.

Попри це, одразу кілька дипломатів, які є учасниками переговорів, попереджають, що маневрування Віктора Орбана може бути ширшим.

Інсайдери схиляються до думки, що Будапешт може й надалі блокувати санкції, аж поки не буде підтримана його власна заявка на оборонний кредит у розмірі 16 млрд євро — у межах інструменту SAFE.

На переконання дипломатів, кампанія тиску з боку Віктора Орбана насамперед націлена на пришвидшення схвалення Єврокомісією запиту SAFE.