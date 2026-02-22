Орбан анонсував одразу три "контрзаходи" проти України

22 лютого глава угорського уряду Віктор Орбан публічно визнав, що попри зупинку постачань нафти через трубопровід "Дружба", енергобезпеці його країни нічого не загрожує. Попри це, офіційний Будапешт пригрозив й далі шантажувати Україну.
Головні тези:
- Влада Угорщини продовжує висувати Україні нові ультиматуми.
- Попри це, Будапешт налаштований діяти "обережно" в питаннях енергопостачання.
Орбан вирішив посилити тиск на Україну
За словами поплічника Путіна, він невідкладно скликав Раду національної енергобезпеки Угорщини.
Орбан цинічно збрехав, що ухвалив це рішення через "шантаж з боку України".
Проросійський політик почав вигадувати, що дії Києва щодо нафтогону "Дружба" створили ризики для енергозабезпечення Угорщини.
Хоча ситуацію вдалося владнати, як запевняє сам політик, він не збирається змінювати свою риторику щодо України.
Поплічник Путіна уже анонсував одразу 3 "контрзаходи" проти України;
офіційний Будапешт не розблокує експорт дизельного пального до України, доки не отримає нафту через українську територію;
Угорщина офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі;
команда Віктора Орбана заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.
