Орбан анонсував одразу три "контрзаходи" проти України
Орбан анонсував одразу три "контрзаходи" проти України

Орбан
Джерело:  online.ua

22 лютого глава угорського уряду Віктор Орбан публічно визнав, що попри зупинку постачань нафти через трубопровід "Дружба", енергобезпеці його країни нічого не загрожує. Попри це, офіційний Будапешт пригрозив й далі шантажувати Україну.

Головні тези:

  • Влада Угорщини продовжує висувати Україні нові ультиматуми.
  • Попри це, Будапешт налаштований діяти "обережно" в питаннях енергопостачання.

Орбан вирішив посилити тиск на Україну

За словами поплічника Путіна, він невідкладно скликав Раду національної енергобезпеки Угорщини.

Орбан цинічно збрехав, що ухвалив це рішення через "шантаж з боку України".

Проросійський політик почав вигадувати, що дії Києва щодо нафтогону "Дружба" створили ризики для енергозабезпечення Угорщини.

Ми усунули цю небезпеку, прийняли відповідні рішення, тому сьогодні в Угорщині немає загрози безпеці постачання. Безперебійне, нормальне функціонування країни забезпечено.

Віктор Орбан

Віктор Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини

Хоча ситуацію вдалося владнати, як запевняє сам політик, він не збирається змінювати свою риторику щодо України.

Поплічник Путіна уже анонсував одразу 3 "контрзаходи" проти України;

  1. офіційний Будапешт не розблокує експорт дизельного пального до України, доки не отримає нафту через українську територію;

  2. Угорщина офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі;

  3. команда Віктора Орбана заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.

