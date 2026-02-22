Зеленський наказав посилити оборону Сумської області
Зеленський наказав посилити оборону Сумської області

22 лютого глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що вже доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили у Сумську область для захисту неба від російського терору.

Головні тези:

  • Зеленський підтвердив, що Росія зновузмінила тактику повітряних атак на Україну.
  • Цього разу ворог використав майже 50 ракет, і в тому числі 22 балістичні, ще 297 дронів різних типів.

ППО Сумщини буде посилено

Володимир Зеленський обговорив з членами своєї команди наслідки останньої масованої атаки, яку Росія здійснила вночі 21-22 лютого.

Глава держави звернув увагу на те, що цього разу цілями для армії РФ стали не тільки об'єкти енергетики, але також логістика, насамперед об'єкти залізниці, та інфраструктура водопостачання в містах.

На тлі останніх подій президент наказав масштабувати захист від російських повітряних нападів. Зеленський наголосив, що Україна повиння максимально швидко враховувати зміни російської тактики та реагувати на них відповідно.

Доручив Міністерству оборони України спрямувати додаткові сили для захисту неба на Сумщині. Напередодні в Шосткинському районі російський дрон ударив по машині швидкої допомоги, і це був цілеспрямований удар. На жаль, три людини загинули. Росіяни повинні відчувати наслідки за кожен такий удар, і в усіх прикордонних та прифронтових областях має відчуватися, що захист від російських дронів збільшується.

Як уже згадувалося раніше, 21 лютого вунаслідок атаки російського дрона на автомобіль екстреної допомоги у Сумській області загинули четверо цивільних.

