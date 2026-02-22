Команда угорського лідера Віктора Орбана неочікувано для всіх відмовилася від погроз Україні щодо електроенергії, оскільки, мовляв, турбується про угорців Закарпаття.

Команда Орбана відмовилася від своїх погроз Україні

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто опублікував відео за підсумками урядової енергетичної ради 22 лютого.

Головною темою цієї зустрічі була зупинку постачань нафти РФ через трубопровід "Дружба".

Окрім того, у центрі уваги були питання, пов'язані з постачанням електроенергії.

На цьому тлі Петер Сійярто вирішив вкотре нагадати, що майже 50% імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини.

Однак ми дійшли висновку, що в цьому питанні потрібно діяти з особливою обережністю, оскільки по той бік кордону також живуть угорці, і припинення експорту електроенергії в першу чергу торкнеться Закарпаття, створить особливі проблеми, виклики та страждання для тих сімей, які живуть по той бік кордону. Поширити

За словами поплічника Орбана, угорська влада, мовляв, не збирається конфліктувати з українським народом.