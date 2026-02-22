Угорщина раптово дала задній хід після погроз Україні

Команда угорського лідера Віктора Орбана неочікувано для всіх відмовилася від погроз Україні щодо електроенергії, оскільки, мовляв, турбується про угорців Закарпаття.
Головні тези:
- Угорська влада стверджує, що вирішила “діяти з особливою обережністю”.
- Команда Орбана визнала конфлікт з українською владою, однак, мовляв, не хоче в нього вплутувати народ.
Команда Орбана відмовилася від своїх погроз Україні
Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто опублікував відео за підсумками урядової енергетичної ради 22 лютого.
Головною темою цієї зустрічі була зупинку постачань нафти РФ через трубопровід "Дружба".
Окрім того, у центрі уваги були питання, пов'язані з постачанням електроенергії.
На цьому тлі Петер Сійярто вирішив вкотре нагадати, що майже 50% імпорту електроенергії в Україну надходить з Угорщини.
За словами поплічника Орбана, угорська влада, мовляв, не збирається конфліктувати з українським народом.
