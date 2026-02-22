Венгрия внезапно дала задний ход после угроз Украине

Команда венгерского лидера Виктора Орбана неожиданно для всех отказалась от угроз Украине по поводу электроэнергии, поскольку, мол, заботится об венграх Закарпатья.
Главные тезисы
- Венгерские власти утверждают, что решили "действовать с особой осторожностью".
- Команда Орбана признала конфликт с украинскими властями, однако, мол, не хочет в него впутывать народ.
Команда Орбана отказалась от своих угроз Украине
Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто опубликовал видео по итогам правительственного энергетического совета 22 февраля.
Главной темой этой встречи была остановка поставок нефти РФ через трубопровод "Дружба".
Кроме того, в центре внимания находились вопросы, связанные с поставкой электроэнергии.
На этом фоне Петер Сийярто решил снова напомнить, что почти 50% импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии.
По словам приспешника Орбана, венгерские власти, мол, не собираются конфликтовать с украинским народом.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-