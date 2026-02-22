Венгрия внезапно дала задний ход после угроз Украине
Венгрия внезапно дала задний ход после угроз Украине

Команда Орбана отказалась от своих угроз Украине
Источник:  online.ua

Команда венгерского лидера Виктора Орбана неожиданно для всех отказалась от угроз Украине по поводу электроэнергии, поскольку, мол, заботится об венграх Закарпатья.

Главные тезисы

  • Венгерские власти утверждают, что решили "действовать с особой осторожностью".
  • Команда Орбана признала конфликт с украинскими властями, однако, мол, не хочет в него впутывать народ.

Команда Орбана отказалась от своих угроз Украине

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто опубликовал видео по итогам правительственного энергетического совета 22 февраля.

Главной темой этой встречи была остановка поставок нефти РФ через трубопровод "Дружба".

Кроме того, в центре внимания находились вопросы, связанные с поставкой электроэнергии.

На этом фоне Петер Сийярто решил снова напомнить, что почти 50% импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии.

Однако мы пришли к выводу, что в этом вопросе нужно действовать с особой осторожностью, поскольку по ту сторону границы также живут венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, создаст особые проблемы, вызовы и страдания для тех семей, которые живут по ту сторону границы.

По словам приспешника Орбана, венгерские власти, мол, не собираются конфликтовать с украинским народом.

Наш спор с украинским государством, с украинским правительством, с президентом Зеленским, — утверждает Петер Сийярто.

