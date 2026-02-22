ДШВ объявили о наступлении на Александровском направлении

22 февраля Группировка Десантно-штурмовых войск официально подтвердила, что проводит контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Кроме того, воины уточнили площадь освобожденных территорий на этом участке фронта.

ДШВ проводит успешное контрнаступление

Сейчас украинские воины реализуют сразу несколько важных задач:

срыв планов армии РФ по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях,

разгром группировки российских войск,

вытеснение сил врага за пределы административной границы Днепропетровской области.

Несмотря на активные штурмовые действия противника, подразделения группировки Десантно-штурмовых войск отражают все атаки и успешно производят наступательные действия. В общем ситуацию можно охарактеризовать как очень динамичную. Поделиться

Главная проблема заключается в том, что российские захватчики цепляются за каждый метр захваченной территории, используя все имеющиеся ресурсы как человеческие, так и технические.

Однако даже это не останавливает Десантно-штурмовые войска Украины — контрнаступление набирает обороты.