ДШВ объявили о наступлении на Александровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Десантно-штурмовые войска ВСУ
22 февраля Группировка Десантно-штурмовых войск официально подтвердила, что проводит контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Кроме того, воины уточнили площадь освобожденных территорий на этом участке фронта.

Главные тезисы

  • Украинские военные срывают планы армии РФ по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.
  • В ходе активной фазы операции ДШВ возобновили контроль над более чем 300 км².

Сейчас украинские воины реализуют сразу несколько важных задач:

  • срыв планов армии РФ по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях,

  • разгром группировки российских войск,

  • вытеснение сил врага за пределы административной границы Днепропетровской области.

Несмотря на активные штурмовые действия противника, подразделения группировки Десантно-штурмовых войск отражают все атаки и успешно производят наступательные действия. В общем ситуацию можно охарактеризовать как очень динамичную.

Главная проблема заключается в том, что российские захватчики цепляются за каждый метр захваченной территории, используя все имеющиеся ресурсы как человеческие, так и технические.

Однако даже это не останавливает Десантно-штурмовые войска Украины — контрнаступление набирает обороты.

С начала операции, группировкой ДШВ вместе со смежными подразделениями восстановлен контроль над территорией более 300 кв. км., (зачищено от ДРГ противника) над восьми населенными пунктами. Сейчас продолжается активная фаза операции, говорить об окончательных ее результатах несколько преждевременно. Следите за нашими новостями, — заявили в ДШВ.

