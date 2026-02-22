ДШВ объявили о наступлении на Александровском направлении

22 февраля Группировка Десантно-штурмовых войск официально подтвердила, что проводит контрнаступательную операцию на Александровском направлении. Кроме того, воины уточнили площадь освобожденных территорий на этом участке фронта.
Главные тезисы
- Украинские военные срывают планы армии РФ по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях.
- В ходе активной фазы операции ДШВ возобновили контроль над более чем 300 км².
ДШВ проводит успешное контрнаступление
Сейчас украинские воины реализуют сразу несколько важных задач:
срыв планов армии РФ по дальнейшему продвижению в Днепропетровской и Запорожской областях,
разгром группировки российских войск,
вытеснение сил врага за пределы административной границы Днепропетровской области.
Главная проблема заключается в том, что российские захватчики цепляются за каждый метр захваченной территории, используя все имеющиеся ресурсы как человеческие, так и технические.
Однако даже это не останавливает Десантно-штурмовые войска Украины — контрнаступление набирает обороты.
