На территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие — Песков
Категория
Политика
Дата публикации

На территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие — Песков

Песков
Читати українською
Источник:  online.ua

Если официальный Таллинн решит разместить на своей территории ядерное оружие, то страна-агрессорка Россия направит свое ядерное оружие на Эстонию. С такими публичными угрозами выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Главные тезисы

  • Эстония готова разместить ядерное оружие НАТО на своей территории.
  • Однако такая решительность спровоцировала панику в Кремле.

Россия снова публично угрожает Эстонии

Недавно шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна официально подтвердил, что в случае необходимости, его страна может разместить на своей территории ядерное оружие союзников:

Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории.

Это заявление спровоцировало новую волну паники в команде российского диктатора Владимира Путина.

Глава Кремля Дмитрий Кремля решил попытаться снова публично запугать Таллин.

Если на территории Эстонии будет нацелено на нас ядерное оружие, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать. Россия всегда будет делать то, что надо для обеспечения собственной безопасности.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Спикер Кремля

Официальный Таллин на эти угрозы пока никак не отреагировал.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины разгромили 2 пункта управления армии РФ
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"На меня нападали". Уиткофф жалуется на последствия встреч с Путиным
Уиткофф рассказал о встречах с Путиным
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Теракт во Львове. Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Владимир Зеленский
Теракт во Львове – первая реакция Зеленского и все детали

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?