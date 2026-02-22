Если официальный Таллинн решит разместить на своей территории ядерное оружие, то страна-агрессорка Россия направит свое ядерное оружие на Эстонию. С такими публичными угрозами выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.
Главные тезисы
- Эстония готова разместить ядерное оружие НАТО на своей территории.
- Однако такая решительность спровоцировала панику в Кремле.
Россия снова публично угрожает Эстонии
Недавно шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна официально подтвердил, что в случае необходимости, его страна может разместить на своей территории ядерное оружие союзников:
Это заявление спровоцировало новую волну паники в команде российского диктатора Владимира Путина.
Глава Кремля Дмитрий Кремля решил попытаться снова публично запугать Таллин.
Официальный Таллин на эти угрозы пока никак не отреагировал.
