Если официальный Таллинн решит разместить на своей территории ядерное оружие, то страна-агрессорка Россия направит свое ядерное оружие на Эстонию. С такими публичными угрозами выступил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Россия снова публично угрожает Эстонии

Недавно шеф эстонской дипломатии Маргус Тсахкна официально подтвердил, что в случае необходимости, его страна может разместить на своей территории ядерное оружие союзников:

Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории. Поделиться

Это заявление спровоцировало новую волну паники в команде российского диктатора Владимира Путина.

Глава Кремля Дмитрий Кремля решил попытаться снова публично запугать Таллин.

Если на территории Эстонии будет нацелено на нас ядерное оружие, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать. Россия всегда будет делать то, что надо для обеспечения собственной безопасности. Дмитрий Песков Спикер Кремля

Официальный Таллин на эти угрозы пока никак не отреагировал.