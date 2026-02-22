Теракт во Львове. Зеленский подтвердил задержание подозреваемой

Утром 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что удалось оперативно задержать лица, подозреваемого в совершении террористического акта во Львове.
Главные тезисы
- МВД опубликовало первое фото предполагаемой исполнительницы теракта во Львове.
- Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия.
Теракт во Львове — первая реакция Зеленского и все детали
По словам главы государства, следствию предоставлены все необходимые ресурсы.
Украинский лидер также добавил, что сейчас продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной.
На этом фоне Министерство внутренних дел опубликовало первое фото вероятной исполнительницы теракта во Львове.
Согласно последним данным, она является гражданкой Украины.
Что важно понимать, жертвой теракта во Львове стала старшая лейтинантка полиции Виктория Шпилько. Девушке было всего 23 года.
