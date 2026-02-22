Теракт во Львове. Зеленский подтвердил задержание подозреваемой
Теракт во Львове. Зеленский подтвердил задержание подозреваемой

Владимир Зеленский
Теракт во Львове – первая реакция Зеленского и все детали
Утром 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что удалось оперативно задержать лица, подозреваемого в совершении террористического акта во Львове.

Главные тезисы

  • МВД опубликовало первое фото предполагаемой исполнительницы теракта во Львове.
  • Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия.

Теракт во Львове — первая реакция Зеленского и все детали

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко доложил о задержании подозреваемой в совершении террористического акта во Львове. Двадцать пять человек ранены, один человек погиб. Мои соболезнования родным...

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

По словам главы государства, следствию предоставлены все необходимые ресурсы.

Украинский лидер также добавил, что сейчас продолжаются необходимые процессуальные действия с задержанной.

Министерство внутренних дел будет информировать обо всех необходимых деталях. Спасибо всем, кто помогает! — подчеркнул Владимир Зеленский.

На этом фоне Министерство внутренних дел опубликовало первое фото вероятной исполнительницы теракта во Львове.

Согласно последним данным, она является гражданкой Украины.

Продолжаются дальнейшие оперативные мероприятия и следственные действия. Правоохранители устанавливают других лиц, причастных к совершению преступления.

Что важно понимать, жертвой теракта во Львове стала старшая лейтинантка полиции Виктория Шпилько. Девушке было всего 23 года.

