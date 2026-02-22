Массированная атака России на Киев и область — пострадали 3 человека
Массированная атака России на Киев и область — пострадали 3 человека

В течение ночи 21-22 февраля армия России совершала массированную комбинированную атаку на разные регионы Украины. Под один из самых сильных ударов попали столица и Киевская область. Согласно последним данным, известно о по меньшей мере 3 пострадавших.

Главные тезисы

  • В результате атак России пострадали две женщины и ребенок.
  • В Киевской области из-под завалов спасены 8 человек, в том числе и несовершеннолетний.

Последствия новой атаки РФ на Киев и область

Около 04:39 стало известно, что по направлению к столице летят российские ударные дроны.

Впоследствии стало известно, что армия РФ начала и ракетную атаку на Киев.

В 06:33 местные власти сообщили, что под удар врага попала жилая многоэтажка в Святошинском районе.

Пожар на крыше дома. Уточняем информацию о пострадавших, — заявил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Впоследствии он уточнил, что данные о пожаре на крыше многоэтажки не подтвердились.

Мэр столицы Виталий Кличко уже в 7:35 сообщил о двух пострадавших гражданских из пригорода Киева:

Из пригорода столицы в больницы Киева госпитализировали двух пострадавших — женщину и ребенка. Предварительно произошло падение обломков в частном секторе.

Что касается атаки России на Киевскую область, там последствия зафиксированы сразу в 5 районах. Также пострадала женщина.

К сожалению, есть информация о пострадавшем человеке. В Бориспольском районе в результате вражеской атаки поврежден частный дом. Предварительно женщина получила травмы от обломков стекла — ей предоставляется необходимая медицинская помощь, — сообщил глава Киевской ОВ Николай Калашник.

